La future maison des aînés de Rimouski pourra accueillir 72 personnes

L'établissement pourra accueillir jusqu'à 72 personnes de la région, soit 48 aînés ainsi que 24 personnes ayant des besoins spécifiques , peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.

La maison sera constituée de six unités climatisées de 12 places et chaque chambre individuelle sera équipée de toilettes et de douches adaptées.

Le tout sera construit à l'angle de l'avenue Léonidas Sud et de la rue Madeleine-Gleason.

La semaine dernière, la Ville de Rimouski avait annoncé avoir vendu un terrain dans ce secteur au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'avait toutefois pas voulu confirmer la nouvelle.

À l'échelle provinciale, 2600 nouvelles places au sein des maisons des aînés doivent être créées d'ici 2022.