Une marche pour assouplir les mesures entre le Témiscouata et le Nouveau-Brunswick

Une marche aura lieu à la frontière entre le Témiscouata et le Nouveau-Brunswick, dimanche, afin que les autorités provinciales soient plus permissives en ce qui a trait aux déplacements entre ces deux secteurs.

La marche, qui devait d'abord avoir lieu des deux côtés de la frontière, ne se déroulera finalement que du côté québécois.

La co-organisatrice de cette marche, Fanny Beaulieu-Levesque, croit que les autorités néo-brunswickoises seraient trop sévères à l'égard des participants. Avec l'histoire de l'éclosion dans le coin de Campbellton, on ne veut pas que les marcheurs aient des tickets. Bon, il y en a qui veulent se présenter quand même à la frontière, mais j'espère que tout se passera bien pour eux. De notre côté, on continue l'organisation seulement pour le côté québécois , dit-elle.

Quoi qu'il en soit, Fanny Beaulieu-Levesque estime que les mesures doivent être assouplies entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.

La jeune femme, qui habite au Témiscouata mais est née au Nouveau-Brunswick, explique qu'il devient de plus en plus difficile de garder les deux communautés séparées.

De un, ce serait plutôt ironique que la frontière avec les États-Unis ouvre avant celle avec le Nouveau-Brunswick. [...] De deux, nos liens sociaux et économiques avec le Madawaska sont très forts. Fanny Beaulieu-Levesque, organisatrice de la marche de solidarité interprovinciale

Point de contrôle à Edmundston, à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Du même souffle, Mme Beaulieu Levesque dit être la première à comprendre pourquoi des citoyens sont inquiets d'une réouverture de la frontière séparant Dégelis et Edmundston. Je suis empathique, oui, bien sûr! Je comprends que les gens aient peur à une éclosion. Mais je pense aussi que si on respecte toutes les règles d'hygiène et de distanciation, on est capable de recommencer à aller de part et d'autre de la frontière , plaide-t-elle.

Les maires ambivalents face à la réouverture des frontières

De son côté, le maire de Dégelis, Normand Morin, est ambivalent à l'égard de cette marche citoyenne. Les gens ont le droit de manifester leur opinion. [...] Je pense aussi que si les frontières avec les États-Unis et l'Île-du-Prince-Édouard finissent par s'ouvrir, il serait logique et normal que ce soit la même chose pour le Québec , explique-t-il.

Toutefois, il insiste pour se montrer solidaire des membres de la Table des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL). Dernièrement, la Table, dont je fais partie, a demandé à ce que la frontière séparant le Bas-Saint-Laurent de Chaudière-Appalaches soit maintenue. Je nous vois mal demander la levée des mesures à la frontière du Nouveau-Brunswick, dans ce cas , dit le maire Morin, qui ne sera pas présent à la marche de dimanche.

Tout comme M. Morin, le maire d'Edmonston, Cyrille Simard, se montre mi-figue, mi-raisin face à la tenue de cet événement.

On a vu que la marche entre Campbellton et Pointe-à-la-Croix n'a rien changé aux décisions de la santé publique. Je sais pas. Je pense que c'est bon à diviser davantage la population sur une question sensible. On le remarque, les gens sont à fleur de peau. Cyrille Simard, maire d'Edmonston

Cela dit, tout comme le maire de Dégelis, il est d'avis que certaines mesures pourraient être prises pour faciliter le passage d'une province à l'autre. Il est possible qu'on ait à réfléchir sur les zones transfrontalières où il y a des liens de proximité importants. [...] Je n'ai pas de solution comme telle, mais je me dis qu'à travers le monde, il y a d'autres frontières où on a réussi à mettre en place des zones tampons, où les gens peuvent circuler de manière plus libre , conclut le maire d'Edmundston.

Le maire d'Edmundston, Cyrille Simard Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

La marche de solidarité aura lieu dimanche à 13 h, sur la piste cyclable longeant l'autoroute 85. Ses organisateurs demandent aux manifestants de respecter les consignes de distanciation et d'hygiène, et recommandent le port du masque.