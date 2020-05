Les cercles de distanciation pas complétés pour le week-end au parc Trinity Bellwoods

Un porte-parole de la Ville explique que les travaux ont dû être interrompus jeudi après-midi, en raison des fortes pluies.

D'autres averses sont attendues vendredi.

Toronto prévoit compléter le traçage des cercles blancs, lundi.

Certains des cercles peints dans le gazon au parc Trinity Bellwoods à Toronto. Photo : CBC

La Ville Reine a recours à cette idée déjà utilisée dans des parcs aux États-Unis, après que des milliers de personnes se furent agglutinées par beau temps au parc Trinity Bellwoods, samedi dernier.

Des photos du parc bondé, en dépit de la COVID-19 et de l'interdiction de tout rassemblement de plus de cinq personnes en Ontario, ont fait les manchettes un peu partout au pays, menant aux critiques de la santé publique et du premier ministre Doug Ford, notamment.

Le parc Trinity Bellwoods bondé, samedi dernier. Photo : Dre Eileen de Villa/Twitter

Des cercles de distanciation sont peints au sol dans le parc Trinity Bellwoods dans le cadre d'un projet pilote. L'approche pourrait être utilisée dans d'autres parcs, si la Ville juge qu'il s'agit d'une réussite.