Le Festival international du film de Toronto de 2020 ne sera pas que virtuel, assurent ses organisateurs, qui ajoutent toutefois que l'empreinte physique du TIFF sera réduite cette année à cause de la COVID-19.

La directrice générale du TIFF , Joana Vicente, a confirmé, jeudi, en marge du festival en ligne We Are One, que Toronto aurait également une plateforme numérique pour la diffusion de films cet automne.

Elle a toutefois ajouté que le Festival aurait aussi une présence sur le terrain, sans fournir de détails pour l'instant.

Par le passé, une brochette de vedettes, que ce soit Nicole Kidman, Julia Roberts, Brad Pitt ou Daniel Craig, ont foulé le tapis rouge du TIFF . Il est difficile d'imaginer la même chose cette année, alors que les rassemblements demeurent interdits, à cause du coronavirus.

Par ailleurs, les salles de cinéma sont fermées jusqu'à nouvel ordre en Ontario et la première de nombre de films attendus, y compris le prochain James Bond, a été reportée.

Ça va avoir l'air différent, c'est certain. Nous essayons de déterminer comment on peut continuer à offrir des expériences incroyables à notre auditoire. C'est la priorité. Joana Vicente, directrice générale du TIFF

Le TIFF doit avoir lieu du 10 au 21 septembre cette année.