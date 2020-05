Mort de George Floyd : le gouverneur du Minnesota espère une justice rapide

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, espère que la justice sera rapide et équitable pour les policiers impliqués dans la mort de George Floyd, alors qu’il était en détention. La mort de l’homme noir de 46 ans filmé criant à l'aide alors qu'un policier blanc le clouait au sol avec un genou au cou a provoqué l’indignation de centaines de manifestants sortis dénoncer l’injustice et la discrimination de la police.

Le gouverneur Walz a également promis de faire le point sur les inégalités raciales à l'origine des troubles, mais il a déclaré que la Garde nationale de l'État s'efforcerait d'abord de rétablir l'ordre après trois nuits d'incendie criminel, de pillage et de vandalisme à Minneapolis.

Nous devons rétablir l'ordre dans notre société avant de pouvoir commencer à traiter ce problème. Tim Walz, Le gouverneur du Minnesota

Un journaliste de CNN arrêté en direct à Minneapolis

Omar Jiminez lors de son arrestation. Photo : CNN

Un journaliste de CNN et son équipe de tournage ont été libérés après avoir été brièvement arrêtés en direct à la télé par la police alors qu'ils couvraient les manifestations à Minneapolis.

Le reporter noir Omar Jiminez venait de montrer un manifestant en train d'être arrêté lorsqu'une demi-douzaine de policiers blancs l'ont encerclé, rapporte Reuters.

Nous pouvons tourner de là où vous voulez , a dit Omar Jiminez aux policiers, leur expliquant clairement que lui et son équipe étaient des membres de la presse et prêts à se déplacer, s'ils le désiraient.

La scène a été retransmise en direct, peu après 5 h.

La caméra tournait toujours lorsque deux policiers se sont saisis de son micro pour lui passer des menottes.

Pourquoi suis-je en état d'arrestation? demande alors le journaliste avant que ses collègues soient à leur tour arrêtés et la caméra saisie.

CNN a aussitôt réagi confirmant l’arrestation des membres de son équipe de production pour avoir fait leur travail .

Pour CNN, il s’agit d’une violation évidente de leurs droits au titre du Premier amendement .

Les autorités du Minnesota, y compris le gouverneur, doivent libérer les trois employés de CNN immédiatement. Communiqué de CNN

Le gouverneur présente ses excuses

Le gouvernement du Minnesota, Tim Walz lors d'une conférence de presse vendredi. Photo : Associated Press / Glen Stubbe

Les trois membres de l'équipe ont été relâchés et le gouverneur Walz a présenté ses plates excuses au président de CNN.

Le gouverneur a qualifié d' inacceptable l'interpellation des journalistes, a ajouté CNN.

Peu après avoir été relâché, Omar Jimenez est revenu sur son arrestation en expliquant que tout le monde a été assez courtois après ce qui est arrivé .

Il n'y avait pas d'animosité, ils n'ont pas été violents envers moi. Omar Jimenez, journaliste à CNN

Ces gens sont à cran , a-t-il ajouté, évoquant de la confusion .

Un traitement différent pour un autre journaliste

Josh Campell, de CNN, qui était également dans la zone, mais ne se trouvait pas avec l'équipe à l'antenne, a déclaré que lui aussi avait été approché par la police, mais qu'il avait été autorisé à rester.

Je me suis identifié ... ils m'ont dit : "OK, vous êtes autorisé à être dans la zone" , a raconté M. Campbell, qui est blanc. J'ai été traité bien différemment de [Jimenez] , a-t-il dit.

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche a réagi sur son compte Twitter en insistant sur le caractère discriminatoire de l’arrestation du journaliste de CNN.

Ce n'est pas abstrait : un reporter noir a été arrêté ce matin alors qu'il faisait son travail, tandis que le policier blanc qui a tué George Floyd est toujours en liberté , a-t-il écrit.

Policiers et militaires appelés en renfort

Un homme face aux policiers déployés en force après quatre jours de manifestations et d’émeutes. Photo : Getty Images / Scott Olson

L’événement est survenu alors que plus de 100 agents de la police d'État, en gilets pare-balles et en tenue antiémeute, venaient de se déployer près de la zone où se trouvait l'équipe de CNN, près du bâtiment du commissariat sur East Lake Street.

Par ailleurs, quelque 500 soldats de la Garde nationale de l'État du Minnesota ont été déployés vendredi matin pour rétablir le calme à Minneapolis, indique un communiqué des autorités militaires.

Les soldats tentent d'établir un périmètre de sécurité autour d'un commissariat incendié dans la nuit.

Ils offriront un soutien aux autorités civiles aussi longtemps qu'on le leur demandera afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens , précise le texte.

Une troisième nuit de violence

Des manifestants jettent des objets sur une voiture en feu devant un magasin Target près du troisième commissariat de police à Minneapolis, Minnesota, lors d'une manifestation après la mort de George Floyd aux mains des policiers. Photo : Getty Images / KEREM YUCEL

Jeudi soir, des manifestants ont mis le feu au poste de police où travaillaient les quatre agents impliqués dans la mort de l’homme de 46 ans.

Des manifestants sont entrés à l'intérieur d'un commissariat de police, les alarmes d'incendie ont retenti, des gicleurs se sont mis en marche et le bâtiment s'est enflammé. Le corps policier a confirmé dans un communiqué que son personnel avait évacué le bâtiment vers 22 h.

Les manifestations avaient auparavant été majoritairement pacifiques, avec des foules contenues par des chaînes de policiers en uniforme.

Mais il y a eu des heurts, avec le pillage d'une trentaine de magasins, des incendies et l'usage de gaz lacrymogène par la police dans le secteur du poste de police où travaillent les policiers mis en cause.

Un homme portant un masque tient une pancarte près d'un véhicule en feu dans le stationnement d'un magasin Target lors de manifestations à Minneapolis. Photo : Reuters / Carlos Barria

Des dizaines d'entreprises des villes jumelles de Minneapolis et St. Paul ont couvert leurs fenêtres et leurs portes jeudi dans le but d'empêcher le pillage.

Minneapolis a fermé son système de train léger sur rail et tous les services d'autobus par souci de sécurité.

À St. Paul, des nuages de fumée flottaient dans l'air alors que la police armée de matraques et portant des masques à gaz et des gilets pare-balles surveillait les manifestants le long de l'une des principales artères commerciales de la ville, où les pompiers ont également pulvérisé de l'eau sur une série de petits incendies.

Un soldat de la Garde nationale à Minneapolis. Photo : Getty Images / Scott Olson

Une indignation soutenue

Indignés et choqués par la mort de George Floyd aux mains de la police lundi dernier, des habitants de Minneapolis investissent depuis plusieurs jours déjà la rue pour dénoncer la violence dont il a été victime.

Dans une vidéo devenue virale, filmée par une passante sur Facebook Live, on voit cet homme afro-américain de 46 ans plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou.

Après avoir signalé à plusieurs reprises qu'il peine à respirer, George Floyd cesse de bouger et semble perdre connaissance. George Floyd était interpellé pour un délit mineur.

Des manifestants rassemblés devant le centre gouvernemental du comté de Hennepin le 28 mai 2020 à Minneapolis. Photo : Getty Images / Stephen Maturen

Des manifestants se sont rassemblés ailleurs aux États-Unis, notamment à Denver, à New York, à Phoenix et à Columbus, en Ohio.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a réagi aux événements de Minneapolis dans la nuit de jeudi à vendredi. Twitter a indiqué qu'un de ses tweets faisait l'apologie de la violence.

Je ne peux pas m'asseoir et regarder ce qui arrive à une grande ville américaine, Minneapolis. Un manque total de leadership. Soit que le pauvre maire radical de gauche Jacob Frey se ressaisit et maîtrise la situation, soit j'envoie la garde nationale et elle fera le travail comme il faut , a-t-il indiqué dans un premier message.

Le second message, qui a été étiqueté comme faisant l'apologie de la violence par Twitter, mentionnait : Ces VOYOUS déshonnorent la mémoire de George Floyd et je ne laisserai pas ça passer. J'ai parlé au gouverneur Tim Walz et je lui ai dit que les militaires étaient avec lui. S'il a des difficultés, nous allons assumer le contrôle, mais quand le pillage commence, les tirs commencent. Merci!

Joe Biden n’a pas manqué de répliquer au message du président, qu’il accuse d’appeler à la violence contre les citoyens américains dans un moment de douleur pour tant de personnes. Je suis furieux, et vous devriez l'être aussi , a-t-il écrit sur Twitter.

L'ancien président Barack Obama a lui aussi dénoncé la mort de George Floyd, affirmant que son décès ne devrait pas être considéré comme “normal” aux États-Unis .

Si nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays qui est à la hauteur de ses idéaux les plus grands, nous pouvons et devons faire mieux , a-t-il ajouté dans un communiqué.

Les Canadiens profondément affectés , dit Trudeau

Les Canadiens sont profondément affectés par ce que nous voyons aux informations ces deux derniers jours [à Minneapolis] , a déclaré le premier ministre du Canada Justin Trudeau lors d’un point de presse vendredi.