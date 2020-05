Dernier hommage au préposé aux bénéficiaires du CHSLD Lionel-Émond mort de la COVID-19

Le rassemblement a eu lieu tout juste à côté du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond situé dans le secteur de Hull à Gatineau, centre d'hébergement pour aînés où il travaillait.

Plusieurs de ses collègues ont pris la parole avec émotion, et ont déposé des fleurs.

L’homme de 56 ans a été déclaré positif il y a plus d’une semaine. Il était en isolement à la maison lorsqu’il a été retrouvé mort jeudi matin.

C’est une lourde perte a souligné son équipe de travail. Ils ont été nombreux à venir pleurer son départ.

Plusieurs se sont rassemblés sous la pluie lors d'une veillée à la chandelle près du CHSLD Lionel-Émond à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

C'est un monsieur qui donnait son 300% , a dit Daniel Major, un collègue du défunt. On a perdu vraiment un gros morceau.

Natasha Soulière, une autre collègue, n'a pu retenir ses larmes lorsqu'elle s'est entretenue avec les médias et a mentionné que : les résidents l'aimaient beaucoup, Le Foyer du Bonheur on est tissé serré, ça nous touche tous et son souvenir va être à tout jamais avec nous.

Je ne suis pas en zone chaude présentement, je suis au troisième étage, mais on ne sait jamais, c'est pas fini tout ça, on ne sait pas quand ça peut nous toucher , a soutenu Catherine Girard qui travaillait également avec le défunt depuis 16 ans.

Le nombre des résidents atteints de la COVID-19 au CHSLD Lionel-Émond ne cesse d'augmenter depuis le début de l'éclosion à la mi-avril.

Selon le plus récent bilan des autorités, 44 résidents sont toujours malades et 7 ont perdu la vie.

Avec les informations de Laurie Trudel