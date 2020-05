Le Canada serait vulnérable à l'argent sale et au blanchiment d'argent

Un officier supérieur de la police du Royaume-Uni spécialisé dans le blanchiment d'argent a déclaré que les opérations bancaires clandestines liées à la Chine étaient devenues une menace importante au Royaume-Uni et il croit que l'État britannique et le Canada partagent certaines des mêmes vulnérabilités.

Simon Lord de la National Crime Agency membre de l'alliance Five Eyes qui s'intéresse exclusivement au contrôle du blanchiment d'argent dans le monde, a témoigné jeudi dans le cadre d'une enquête publique sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique.

Le blanchiment d'argent est semblable dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni parce qu'ils ont des cadres juridiques et économiques similaires, a-t-il déclaré.

Les deux pays attirent des investissements légitimes parce qu'ils ont un système financier développé et des liens commerciaux dans le reste du monde, mais souvent ces aspects attirent également l'argent sale, selon lui.

Toutefois, Simon Lord ne va pas jusqu'à dire que le Canada est plus vulnérable au blanchiment d'argent que d'autres grands pays occidentaux.

Il a déclaré que, de manière générale, le Canada est plutôt bien géré en faisant référence à un examen effectué en 2016 par le Financial Action Task Force, une organisation internationale fondée pour lutter contre le blanchiment d'argent. Cette organisation a toutefois constaté certaines lacunes dans la réglementation canadienne.

Des banquiers clandestins laveurs d'argent

Il y a des liens entre les produits du crime au Royaume-Uni et la fuite de capitaux en Chine, souligne Simon Lord.

Les enquêteurs ont commencé à remarquer le problème au Royaume-Uni vers 2015 et Simon Lord a estimé qu'il représentait des centaines de millions, voire des milliards de livres sterling.

Certaines des méthodes utilisées, comme celles qui concernent l'immobilier, sont utilisées dans plusieurs grandes villes du monde y compris Vancouver et Auckland (en Nouvelle-Zélande), a-t-il déclaré.

Les banquiers clandestins aident les riches citoyens chinois à sortir leur argent de la République populaire de Chine. Ce pays limite les exportations annuelles de fonds par personne à 50 000 $ et restreint la façon dont ces fonds sont dépensés, en interdisant notamment d'acheter des propriétés, explique Simon Lord.

Il a toutefois répété à plusieurs reprises que tous ceux qui utilisent un soi-disant système de transfert de valeur informel ne sont pas nécessairement des criminels et il ne lie pas ce problème aux membres de la communauté chinoise du Royaume-Uni au sens large.

Le transfert de plus de 50 000 $ hors du pays ne serait pas non plus considéré comme un crime au Royaume-Uni, a-t-il noté.

Selon l'officier, des banquiers clandestins reçoivent de l'argent de citoyens chinois qui cherchent à transférer des fonds à l'étranger et leur versent en retour des fonds fournis par des criminels. Pour se faire, le citoyen chinois qui souhaite transférer de l'argent hors de son pays effectue un paiement sur un compte bancaire chinois géré par le banquier clandestin, détaille Simon Lord.

Un dépôt est ensuite fait dans une banque britannique au nom du client chinois à l'aide d'argent en espèces collecté par le banquier auprès de criminels britanniques.

Tout le monde y trouve son dû

À leur tour, les criminels veulent généralement déplacer leur argent à l'étranger, par exemple, pour acheter de la cocaïne en Amérique du Sud. Ainsi, le banquier effectue un dépôt équivalent, moins une commission, en Amérique du Sud dans un compte au nom du criminel.

Le système se développe en raison de conditions locales et les criminels abusent de ces conditions, souligne Simon Lord.

Des banquiers clandestins ont également recruté des candidats , y compris des étudiants, pour utiliser leurs comptes bancaires pour les transferts en échange de commissions d'environ 2000 à 3000 livres sterling par mois, a-t-il déclaré.

Une vulnérabilité qui a un impact économique

L'officier Lord a également averti qu'il y avait des conséquences à être perçu comme un pays vulnérable au blanchiment d'argent.

Dès que vous êtes considéré comme un mauvais endroit pour faire des affaires, si vos structures réglementaires ne sont pas en place, s'il y a beaucoup de façons dont votre pays peut être abusé, alors les gens ne veulent tout simplement pas mettre leur argent chez vous , a-t-il indiqué.

Lorsque cela se produit, les transferts de fonds baissent, le coût de l'emprunt augmente et le montant d'argent disponible pour les services publics diminue, dit-il.

Il est vraiment impératif que les pays maîtrisent ce type de choses, car ils peuvent en subir toutes sortes d'effets négatifs. Simon Lord

La Colombie-Britannique a lancé l'enquête en raison d'inquiétudes que de l'argent illégal contribue de plus en plus à alimenter ses secteurs de l'immobilier, des voitures de luxe et des jeux de hasard. Le gouvernement fédéral y participe et se dit résolu à s'attaquer au problème qui serait national.

L'enquête s'intéresse actuellement aux différents modèles réglementaires conçus pour combattre le blanchiment d'argent dans le monde. À partir de septembre, elle se penchera sur des secteurs spécifiques touchés par cette pratique.