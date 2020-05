La COVID-19 freine les activités du CN

Les tonnes-milles commerciales, une mesure clé de l'industrie, ont chuté de 15 % en un an au mois d'avril et de 21 % au mois de mai, a déclaré jeudi le président du CN Jean-Jacques Ruest, lors d'une conférence tenue en ligne.

Les affaires ralentissent depuis la mi-mars, avril était inférieur à mars, et mai était inférieur à avril , a-t-il mentionné.

M. Ruest a dit que les expéditions d'automobiles étaient comme des montagnes russes , en baisse, en hausse et en baisse à mesure que les usines en Chine fermaient puis rouvraient et au moment où les usines ferment en Amérique du Nord.

Les ventes d'automobiles ont chuté de plus de 90 % en une année, a-t-il ajouté, avec de sombres perspectives pour les mois à venir, alors que les consommateurs économes reculent sur leurs décisions de faire de gros achats en période de récession. Je ne sais pas si les gens recommenceront à acheter des véhicules , a lancé Jean-Jacques Ruest.

Pendant ce temps, les bénéfices provenant du brut expédié par chemin de fer et du sable de fracturation sont aussi mauvais que possible dans un contexte de surabondance de pétrole sur les marchés mondiaux et de chute de la demande provoquée par la pandémie.

Rare nouvelle positive, Jean-Jacques Ruest a indiqué que les revenus céréaliers atteindraient probablement de nouveaux sommets mensuels en mai, juin et juillet après avoir fait de même en mars et en avril.