La situation a poussé le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à émettre un avertissement publiquement cette semaine. Dans le contexte de la COVID-19, nous observons une augmentation des pêcheurs illégaux , affirme le gouvernement d'entrée de jeu.

Plus précisément, pour la seule zone interdite entre les chutes de la Chaudière et les pylônes du vieux pont Garneau, le bureau de la protection de la faune a émis 63 constats d'infraction et saisis 53 poissons toujours en vie. Les constats ont été remis entre le 9 et le 27 mai.

Pêcher dans cette partie de la rivière Chaudière est illégal jusqu'au 14 juin inclusivement. L'endroit est considéré comme une frayère exceptionnelle pour de nombreuses espèces de poissons comme l’achigan, le doré et l'esturgeon jaune.

Les contrevenants sont passibles d'amendes de 150 $ à 500 $.