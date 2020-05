Une centaine de films offerts gratuitement lors du festival en ligne We Are One

We Are One: A Global Film Festival diffusera surtout des longs métrages et courts métrages déjà présentés lors de ces festivals, notamment ceux de Cannes, de Venise, de Berlin et de Toronto.

Certains films y prendront toutefois l’affiche en primeur mondiale, notamment Moi, Barnabé, du réalisateur Jean-François Lévesque. Ce film d’animation, qui devait être présenté cet été au Festival international du film d'animation d’Annecy, constitue le fruit de six années de travail qui risquaient d’être ruinées par la pandémie.

Ça a été dur à prendre [l’annulation du Festival d’Annecy], car au temps que ça me prend à faire des films, je n’aurai pas beaucoup d’occasions de vivre ça. Jean-François Lévesque

Le réalisateur se réjouit donc que son film puisse être diffusé partout sur la planète grâce au festival We Are One. C’est excitant de pouvoir participer à quelque chose de nouveau , dit-il.

Outre les films, les cinéphiles pourront également écouter des discussions filmées auxquelles participeront des réalisateurs et réalisatrices, dont Francis Ford Coppola, Jane Campion, Steven Soderbergh et Claire Denis.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier