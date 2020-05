Antigone sacré meilleur film aux prix Écrans canadiens

Le drame est une adaptation de la pièce antique du même nom de Sophocle. Le film raconte l'histoire d'une jeune immigrée qui cherche à faire évader son frère de prison.

Le film avait été choisi pour représenter le Canada aux Oscars dans la course au meilleur film étranger, mais il n'avait pas été retenu parmi les finalistes.

Deux des actrices du film ont elles aussi été récompensées. Le prix de l'interprétation féminine pour un premier rôle a été décerné à Nahéma Ricci. Celui de l'interprétation féminine dans un rôle de soutien a été remis à Nour Belkhina. Sophie Deraspe a aussi obtenu l'Écran canadien pour le meilleur montage, qu'elle partage avec Geoffrey Boulangé, et pour la meilleure adaptation.

The Song of Name se distingue

Le film The Song of Name, de François Girard, a tout balayé d'un point de vue sonore. Il a été récompensé dans les catégories meilleur montage sonore, meilleur son d'ensemble, meilleure musique originale et meilleure chanson originale. Il a aussi obtenu l'Écran canadien pour les meilleurs maquillages.

Le prix du meilleur acteur dans un premier rôle a été attribué à Mark O'Brien pour son travail dans Goalie. Rémy Girard a remporté l'Écran canadien pour l'interprétation masculine dans un rôle de soutien pour son rôle dans Il pleuvait des oiseaux.

Le film The Body Remembers When the World Broke Open, coréalisé par Elle-Maija Tailfeathers et Kathleen Hepburn, peut se consoler par ses trois victoires dans des catégories importantes : meilleur scénario original, meilleure cinématographie et meilleure réalisation.

Le gala des Écrans canadiens devait être présenté le 29 mars, mais il avait été reporté à cause de la pandémie de COVID-19. L'équipe organisatrice a finalement choisi d'annoncer les gagnants et gagnantes sur les réseaux sociaux.

Dans une allocution au début de la vidéo, la cheffe de la direction de l'Académie du cinéma et de la télévision canadienne, Beth Janson, a reconnu que son organisation s'était demandé si elle devait aller de l'avant avec les présentations.