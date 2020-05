Plus de 330 000 Britanno-Colombiens ont répondu au sondage sur la COVID-19

En 85 questions, le Centre britanno-colombien de contrôle des maladies tente de comprendre comment les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus ont affecté la vie des habitants de la province.

Depuis la pandémie de coronavirus, avez-vous eu des difficultés à obtenir les soins de santé dont vous aviez besoin? et Où obtenez-vous vos informations sur la pandémie? sont certaines des questions posées en ligne en anglais, mais accompagnées de documents de traduction en neuf langues, dont le français.

Les médecins attendent beaucoup des résultats du sondage qui devraient être connus au début de l'été.

Le docteur Mark Lysyshyn, un médecin hygiéniste à la régie de santé Vancouver Coastal, pense ainsi que les autorités apprendront des erreurs commises pendant la première vague d'infections.

On a peut-être fait plus que nécessaire et parfois certaines mesures n'étaient pas appliquées de manière efficace , reconnaît-il.

La docteure Raina Fumerton, médecin hygiéniste en chef de la régie de la santé Northern Health, partage ce constat.

Dans le nord de la province, beaucoup de gens souffrent des mesures draconiennes que nous avons prises, dit-elle, en matière de sécurité alimentaire et de conservation de leur logement.

Sans un sondage comme celui-ci, c'est très difficile de comprendre les conséquences involontaires des mesures sanitaires. Raina Fumerton, médecin hygiéniste en chef de la régie de la santé Northern Health

Les deux médecins s'attendent à une nouvelle vague d'infections dans les prochains mois et ils veulent s'y préparer. À partir des informations contenues dans le sondage, nous pourrons prendre des décisions sur l'application de telle mesure et pas telle autre, ou faire plus d'éducation , explique Mark Lysyshyn.

Les médecins espèrent aussi qu'un nombre suffisant de répondants ont accepté d'être contactés pour participer à un test sérologique ou à un réseau d'alerte précoce par un signalement volontaire des symptômes de la COVID-19.

C'est un bon moyen, selon le Dr Lysyshyn, de suivre le virus à la trace avant même la confirmation des nouveaux cas.

Le test de sérologie nous permettra de voir le degré d'infection dans la population. Mark Lysyshyn, médecin hygiéniste à la régie de santé Vancouver Coastal Health

La Colombie-Britannique est la seule province à mener un sondage aussi exhaustif. Pour la Dre Fumerton, c'est le reflet de l'approche communautaire de la lutte contre la COVID-19 dans la province.