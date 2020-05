La baisse du nombre de cas actifs de COVID-19 se poursuit en Alberta

L’Alberta a quand même répertorié 29 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures et deux décès supplémentaires, ceux d’une femme de plus de 100 ans de la maison de soins continus Intercare Chinook Care Centre à Calgary et une femme de plus de 80 ans qui habitait dans la maison de retraite Agecare Sunrise Gardens à Brooks.

Depuis le début de la pandémie, 143 Albertains sont décédés de la COVID-19.

Il y a 652 cas actifs de la COVID-19 en Alberta. Calgary compte 518 cas, Edmonton en a 53, la zone sud en a 55, la zone nord en a 22, la zone centre en a 2 et 2 cas ne sont pas liés à une zone particuliere. Photo : Marie Chabot-Johnson

La médecin hygiéniste en chef Deena Hinshaw n’a pas donné de point de presse, puisqu’elle n’en fait plus que trois par semaine. Les informations ont été publiées par communiqué par la province.

Une vaste majorité, soit 6160 des 6955 personnes qui ont contracté la maladie en Alberta sont guéries et le taux d’hospitalisation demeure bas, avec 50 hospitalisations, dont 4 personnes aux soins intensifs.

Un terrain de jeux pour les enfants fermé au public. Photo : Radio-Canada / Rene Godin

Réouverture des terrains de jeux à Calgary

La Ville de Calgary a annoncé jeudi que les 1 100 terrains de jeux municipaux commenceront à rouvrir vendredi, soit trois jours avant la date prévue.

La section des parcs de Calgary a été en mesure d’agir rapidement et en toute sécurité, de sorte que les Calgariens auront des options supplémentaires alors qu’une belle fin de semaine s’annonce, a déclaré Sue Henry, la chef adjointe de l’Agence des Services d’urgence de Calgary ( CEMA ).

Les terrains de jeux dans les parcs de Bowness, Riley et Stanley seront les premiers à rouvrir, suivis des terrains de jeux communautaires.

Une inspection sera effectuée avant l'ouverture d'une aire de jeux. Sue Henry demande aux Calgariens de ne pas retirer eux-mêmes les rubans jaunes.

L'ensemble du processus de réouverture devrait être terminé d'ici le 3 juin.

Si vous décidez de visiter une aire de jeux, souvenez-vous des directives. Ceux qui sont malades ou qui présentent des symptômes de COVID-19 doivent rester à la maison , a ajouté Sue Henry.

