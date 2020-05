Déconfinement par régions en Ontario : l'est ontarien ne pourrait pas faire cavalier seul

Selon le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), les discussions à propos d’une approche favorisant le déconfinement par régions, comme au Québec, se font de plus en plus persistantes dans la province.

Le Dr Paul Roumeliotis est toutefois d'avis qu'il faudrait que plusieurs secteurs limitrophes appliquent la même approche de façon simultanée. J’aurais de grandes hésitations à appliquer une telle approche [le déconfinement par régions] à l’intérieur même de notre région. Ça serait insensé d’ouvrir plus vite qu’Ottawa , a-t-il souligné lors d'un point de presse virtuel, jeudi.

Cela pourrait causer des problèmes, parce que nos communautés sont interconnectées. Dr Paul Roumeliotis, directeur général et médecin hygiéniste du BSEO

Au début du mois, le premier ministre Doug Ford avait rejeté l'approche régionale préconisée par son homologue François Legault au Québec. Or, le déconfinement provincial uniforme mis de l'avant par le gouvernement ontarien jusqu'à maintenant commence à être de plus en plus remis en question.

En ce moment, la grande majorité des nouveaux cas confirmés de COVID-19 en Ontario se trouvent dans le Grand Toronto. Jeudi, les autorités ontariennes ont rapporté 383 nouveaux cas de coronavirus. De ce nombre, seuls huit étaient à Ottawa et un dans l'est ontarien.

Ce nouveau cas sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario porte le total cumulatif depuis le début de la pandémie à 147 dans les trois territoires desservis par l'agence de santé, soit la ville de Cornwall, les Comtés unis de Prescott et Russell, et les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.