Une bouffée d’air pour les vignerons de l’Okanagan

C’est un léger soulagement pour les vignerons de la région qui ont vu une forte diminution de leurs ventes en quelques semaines.

L’assouplissement des restrictions sanitaires va permettre de relancer plusieurs activités phares telles que les visites des vignobles ainsi que les dégustations de vins.

Si plusieurs de ses clients ont déjà commencé à accueillir des visiteurs, Christine Leroux, une oenologue-conseil qui travaille avec les plus petites propriétés dans la vallée de l’Okanagan, explique que les prochains mois seront décisifs pour les producteurs de vin.

La visite des vignobles va pouvoir reprendre dans la vallée de l'Okanagan. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Le tourisme représente une part importante de l’industrie du vin et surtout pour les petits producteurs, affirme l’experte.

C’est vraiment les prochains mois qui vont déterminer le genre d’année que nous allons avoir. Christine Leroux, oenologue et professeure à l'Okanagan College de Penticton

La sécurité avant tout

Rouvrir, oui, mais avec des restrictions. Pénélope Roche, vigneronne à Penticton, s’apprête a accueillir des visiteurs au sein de son exploitation au début du mois de juin.

Depuis trois mois, on vit dans l’ombre. Pénélope Roche, propriétaire, Roche Wines

Elle explique que, avec les mesures sanitaires, elle ne peut accueillir que six personnes dans sa salle de dégustation contre une vingtaine en temps normal. Elle a donc eu l’idée de proposer ce service sur la terrasse de son établissement.

Pour ce faire, elle a dû embaucher plus de personnel, mais aussi acheter du matériel spécialisé. Un coût supplémentaire, certes, mais qui en vaut la peine, selon elle.

On va mettre tout en oeuvre pour que les gens soient à l'aise et se sentent en sécurité pour venir déguster du vin en toute confiance , affirme Mme Roche.

Et pas question de déroger au règlement. Pour assurer la sécurité et la santé des visiteurs, la visite des installations ne se fera que par un système de réservation. Si on est au-dessus de la capacité autorisée, on ne pourra pas accepter les gens , précise Pénélope Roche.

Cependant, certains vignerons ne disposent pas de permis pour servir de l’alcool en dehors des salles de dégustation. Plusieurs petits producteurs sont dans l’attente d’une autorisation spéciale pour obtenir un élargissement de leur licence d’alcool, précise Mme Leroux.

Les vignerons doivent modifier leur façon d'accueillir les visiteurs et ne pourront compter sur les touristes étrangers cette année. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

Elle espère qu’avec la situation actuelle les autorités vont accélérer le processus d’acceptation des permis.

J’ai l’impression que le gouvernement va être un peu plus flexible et qu’il va attribuer ces élargissements rapidement, car c’est vraiment un casse-tête pour les vignerons , dit-elle.

Tout comme Pénélope Roche, Nicholas Wilson, gérant de Wicked Wine Tours, croule sous les appels de réservations de visites de vignoble depuis qu’il a annoncé la réouverture de son entreprise.

On va devoir faire les trois quarts de notre revenu annuel en trois mois. Nicholas Wilson, gérant, Wicked Wine Tours

Si M. Wilson a peu d’espoir, il n’a pas eu d’autres moyens que d’augmenter les tarifs de ses visites. Habituellement, avec le tourisme international, on a des milliers de clients. Cette année, nous serions heureux d’en avoir une centaine , dit-il.