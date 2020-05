L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay sans électricité

Selon la porte-parole d'Hydro-Québec, Stéphanie Gosselin, c'est un bris d'équipement sur une ligne de transport, dans les lignes à haute tension, qui a causé la panne.

Dès qu'on a été informé de cette panne, on a fait des patrouilles en hélicoptère et on a trouvé rapidement la cause. Ce sont quand même des [réparations] qui demandent entre six à sept heures de travaux. Donc, on prévoit le rétablissement du courant autour de 19 h 30, peut-être 20 h.

Stéphanie Gosselin, porte-parole d'Hydro-Québec