Ce qu’il faut retenir de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien

Un préposé aux bénéficiaires de Gatineau meurt en raison de la COVID-19, le port du masque pourrait devenir obligatoire dans les autobus d'Ottawa et les masques P100 sont de plus en plus populaires. Voici ce qui retient l'attention.

Longtemps associés au secteur de la construction, les masques à cartouches remplaçables P100 sont devenus les alliés inespérés des travailleurs de la santé dans leur combat contre la COVID-19. Ils sont notamment utilisés par des ambulanciers paramédicaux de l'Outaouais.

Une dizaine d'organismes culturels et événementiels de l'Outaouais se regroupent dans l'espoir d'offrir au public des activités « novatrices, créatives et originales » pendant l'été, malgré la pandémie.

Un premier professionnel de la santé de l'Outaouais est mort dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir contracté la COVID-19. Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais confirme qu'il s'agit d'un préposé aux bénéficiaires de 56 ans qui travaillait au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, connu sous le nom de Foyer du bonheur.

Il n'y aura pas d'activités dans les bibliothèques, de cours de natation ou d'autres activités sportives organisées par la Ville de Gatineau cet été. La Municipalité a annoncé, jeudi, l'annulation de sa programmation Culture et loisirs du 6 juin au 21 août.

Le transporteur public ottavien OC Transpo souhaite rendre obligatoire le port d'un masque non médical à bord de sa flotte d'autobus et de trains, de même qu'à l'intérieur de ses stations, à compter du 15 juin.

Selon le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario, les discussions à propos d'une approche favorisant le déconfinement par régions se font de plus en plus persistantes dans la province. Le Dr Paul Roumeliotis est toutefois d'avis qu'il faudrait que plusieurs secteurs limitrophes appliquent la même approche de façon simultanée.