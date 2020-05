L’ordonnance des sites uniques : une mesure appropriée dans la lutte à la COVID-19

Lors de la mise à jour quotidienne sur la COVID-19 dans la province, les autorités de la santé ont remercié les travailleurs du secteur de la santé dans leurs efforts pour veiller à endiguer la propagation du virus.

Je pense que la Colombie-Britannique peut être fière de ses employés , a soutenu le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Si le ministre de la Santé déplore le décès de 93 résidents de centres de soins depuis le début de la pandémie, il souligne que la solidarité et les actions prises rapidement pour éviter la propagation d’un centre de soins à l’autre ont peut-être permis d’éviter une crise encore plus grave.

De l’avis de la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, les mesures mises en place dès les premiers cas au centre de soins Lynn Valley ont certainement été profitables, dont l’initiative faisant en sorte que les travailleurs de la santé de ne travaillent que dans un seul centre.

Quand le virus s’invite dans un centre de soins de longue durée, les résidents peuvent tomber malades très, très rapidement même sans symptômes , avance-t-elle.

C’est dur de mesurer le succès de nos efforts puisque nous ne savons pas ce qui aurait pu advenir si nous n’avions pas mis ces mesures en place.

Le dernier bilan dévoilé jeudi : 2558 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie;

164 personnes mortes des suites de la maladie;

241 cas actifs;

33 personnes hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs.

En date de jeudi, la province compte 2558 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et aucune éclosion communautaire. Deux nouveaux décès sont survenus dans un centre de soins de longue durée de la régie de santé de Fraser dans les dernières 24 heures.

Les autorités ne recensent aucune nouvelle éclosion communautaire et l’éclosion à la prison fédérale de Mission est désormais terminée, a souligné la Dre Bonnie Henry.

« Ça a été tout un effort pour contrôler cette éclosion », estime-t-elle, soulignant la collaboration avec la régie de santé de Fraser et des Services correctionnels du Canada.

Opioïdes : la crise dans la crise

Les autorités de la santé de la province ont par ailleurs fait part de leurs inquiétudes concernant une augmentation des morts par surdoses depuis le début de la pandémie.

La Dre Bonnie Henry est formelle : la crise a bousculé la chaîne d’approvisionnement en drogue illicite. Celles-ci sont plus toxiques.

Il faut mettre fin à la stigmatisation , martèle-t-elle, puisque la majorité des gens qui succombent aux surdoses en Colombie-Britannique meurent seuls.

En avril, 117 personnes sont mortes en raison de surdoses aux opioïdes - la plupart de ces personnes étaient âgées de 20 ans à 50 ans.

La Dre Bonnie Henry a rappelé l’importance de décriminaliser les gens qui consomment les drogues.

Nous savons que nous devons assurer un accès à des sites plus sécuritaires , mentionne-t-elle, consciente que plusieurs services, comme des centres de désintoxication, ont dû fermer leur porte pendant la pandémie.

Des données par code postal?

Contrairement à Toronto ou Montréal, qui partagent les données par quartier de la COVID-19, Vancouver ne dévoile les données que par régie de santé.

Les autorités de la santé disent garder à l’oeil les quartiers plus pauvres qui sont plus touchés qu’ailleurs, mais ne sont pas convaincues que l’approche adoptée par les deux villes soit la plus efficace.

Elles soulignent que dévoiler le nombre de personnes infectées au SRAS-CoV-2 par quartier ne permet pas de dire où ils auraient attrapé le virus.