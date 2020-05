Le NPD ontarien demande le déconfinement des régions moins touchées par la COVID-19

Mme Gélinas explique qu’elle fonde sa demande sur l’avis de plusieurs experts en santé publique, en rappelant qu’il faudra continuer de faire preuve de prudence pendant les prochaines phases de déconfinement.

Il y a de plus en plus de données probantes qui démontrent que le déconfinement et l’ouverture de nos communautés peuvent se faire de façon sécuritaire, mais pas toujours en même temps, dans un territoire aussi grand que l’Ontario.

France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt