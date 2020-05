Les avortements ne sont plus possibles à l’hôpital de Cowansville

Depuis le début de la pandémie, le service n'est plus disponible à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville.

La porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond, assure toutefois que cette mesure est temporaire. C’est un service de proximité. On souhaite qu’à long terme, ça le reste , fait-elle savoir.

La COVID-19 nous a obligés à réorganiser plusieurs de nos services. Et si on a transféré ces services-là, c’est parce qu’on avait qu’on était en mesure d’assurer le volume à Sherbrooke. Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Un service de transport gratuit est offert aux femmes qui en ont besoin afin qu’elles puissent se déplacer à Sherbrooke. On est conscients des inconvénients que ça peut poser , explique Annie-Andrée Émond. [Ça permettra] de les accommoder et d’amoindrir le plus possible les inconvénients , poursuit-elle.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS explique que la salle où ces interventions sont pratiquées à Cowansville a été transformée en salle à pression négative. Un endroit où on peut hospitaliser des personnes atteintes de la COVID-19 en toute sécurité , souligne Annie-Andrée Émond.

En 2019, il y a eu 250 interruptions volontaires de grossesse à l'hôpital de Cowansville.