Sites touristiques en Abitibi-Témiscamingue : ouverts ou fermés cet été?

À noter :

Les musées et les comptoirs de prêt des bibliothèques peuvent rouvrir dès le 29 mai.

Les parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), comme les parcs nationaux d'Aiguebelle et d'Opémican, sont accessibles au public depuis le 20 mai et certains endroits de Parcs Canada offriront un accès et des services limités dès le 1er juin.

Les règlements et les heures d’ouverture peuvent varier, il est donc préférable d’appeler avant de se déplacer.

La décision d'ouvrir et de fermer n'est pas encore prise pour tous les attraits touristiques.