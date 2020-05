Des records de chaleur fracassés

À Roberval, il a fait 33,5 degrés. C’est la plus haute température enregistrée depuis 48 ans. Le 28 mai 1972, il avait fait 31,7. De plus, la température la plus haute jamais enregistrée en mai a presque été atteinte dans la cité riveraine.

À Alma, le record datant de 1960 (31,7) a été battu avec 34,4 degrés. Même chose à Jonquière, où il a fait plus chaud que le 28 mai 1972 (34,4 degrés contre 31,1).

Du côté de Bagotville, le mercure a atteint 33,0 degrés à 14 h. Le record à battre, qui date de 60 ans, est 33,3 degrés Celsius.

Fait à noter, à 15 h, Alma et Laterrière étaient les endroits les plus chauds au pays, selon les données d’Environnement Canada.

À 16h, Alma était le point le plus chaud au Québec avec 33,6 degrés.

Paradoxalement, le 7 mai dernier, un record de froid datant de 1947 a bien failli être battu à Saguenay.

Pas facile pour les travailleurs

La chaleur accablante et le port du masque de protection rendent la situation pénible pour plusieurs, particulièrement ceux qui luttent en première ligne contre la COVID-19.

Si la plupart des gens ont le choix de porter un couvre-visage ou non, ce n’est pas le cas des ambulanciers, qui l’utilisent sur la totalité de leurs interventions. Même à 34 degrés Celsius, ils portent aussi une jaquette de protection à manches longues.

Sur à peu près 90 % de nos interventions, on porte le masque de procédure avec un tissu plus mince, plus facile à porter, moins étanche. L'autre 10 % des interventions, c'est le masque N95 qui vient faire un scellé vraiment plus complet au niveau du nez et de la bouche. Donc, respirer au travers est plus difficile , explique Éric Fortin, superviseur à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

Il confirme que les ambulanciers ont effectivement très chaud lors d’interventions.

On leur a permis de ne plus mettre la chemise avec les badges et seulement d'avoir le t-shirt en dessous. Éric Fortin, superviseur, Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec

Itinérants et personnes âgées

Les itinérants souffrent aussi de la chaleur accablante. Comme les restaurants sont fermés en raison de la pandémie, il est plus difficile pour eux de se procurer de l'eau. C'est pourquoi la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi en distribue en grande quantité.

Le superviseur à la CTAQ, Éric Fortin, confirme que les ambulanciers ont très chaud avec leur équipement de protection en période de canicule. Photo : Radio-Canada

On n’a pas rencontré d'individu en grande déshydratation ou avec des problèmes de santé majeurs liés à la chaleur, mais on est toujours dans un mode de prévention et s’il arrivait de grosses problématiques, on pourrait intervenir rapidement , dit le directeur général, Michel St-Gelais.

Dans les CHSLD de la région, la canicule peut également être pénible autant pour les usagers que pour le personnel. Jusqu'à présent le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a reçu aucune plainte. Seulement quatre CHSLD de la région fournissent de l’air climatisé à tous leurs résidents.

Avec les informations de Flavie Villeneuve, Mélyssa Gagnon et Johanie Bilodeau