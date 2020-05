Guylaine Tanguay écrit ses chansons pour son 15e album 

L’autrice-interprète country Guylaine Tanguay sort un quinzième album, et pour la première fois, elle signe plusieurs textes.

Intitulé Country, cet album se présente comme un voyage à travers ses souvenirs et ses histoires. Cet opus est né d’une collaboration avec son chef musical et guitariste, Sébastien Dufour, ainsi qu’avec Steve Mandile, réalisateur à Nashville.

Outre les chansons originales, elle y reprend quelques titres, comme Je crois en nous, qu’elle interprète en duo avec Maxime Landry. On y retrouve aussi sa première collaboration sur un disque avec sa fille Mary-Pier, qui signe les paroles et la musique de I’m Your Mother, l’unique titre en anglais de l’album.

L’album est également inclus à l’achat du dernier numéro du magazine Échos Vedettes afin de diffuser plus largement Country, malgré la pandémie.