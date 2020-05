Des concerts de sa voiture à Québec cet été

Il sera possible d’assister à des spectacles de musique en famille cet été dans sa voiture à la baie de Beauport de Québec, grâce à la série de concerts TD musiparc présentée par Vidéotron.

On s'est donné le défi de faire un pied de nez à la COVID-19 et de lancer cet été des spectacles où les Québécois fans de musique auraient accès à leurs artistes préférés , raconte Martin Tremblay, chef de l'exploitation du groupe sports et divertissement de Québecor.

Les spectateurs auront accès à une scène d’envergure accompagnée d'écrans géants. Le son sera transmis à la radio FM.

Ce qu'on pense, c'est que les gens une fois bien installés à deux mètres de distance, vont baisser leurs fenêtres, applaudir, crier et siffler après chaque performance, et même klaxonner.

Jusqu'à 350 véhicules pourront être admis par soir de spectacle sur le terrain de la baie de Beauport. Le prix a été fixé à 74,50 $ par voiture, peu importe le nombre d'occupants.

C'est des installations qui sont coûteuses, habituellement on réussit à les rentabiliser avec 10 000 personnes, là on a 350 autos. Ç'a été un casse-tête de faire arriver les chiffres. On prend des risques. Martin Tremblay, chef de l'exploitation du groupe sports et divertissement de Québecor

Des artistes et des groupes comme Marc Dupré, Bleu Jeans Bleu, 2Frères, The Lost Fingers, France D’Amour et Kaïn ont déjà confirmé leur participation à la série.

Ces artistes se produiront aussi sur des scènes semblables, aménagées à Bromont, Gatineau, Mercier et Mirabel.

Consignes strictes

Puisque les rassemblements de plus de 10 personnes demeurent interdits en raison de la pandémie, il sera défendu aux gens à pied ou à vélo d'assister aux concerts. De plus, les spectateurs installés dans un même véhicule devront tous habiter à la même adresse.

Seuls les déplacements aux toilettes seront autorisés à l’extérieur des véhicules. Il est aussi recommandé de porter un masque lorsqu’il faut sortir de la voiture.

Dans le but de faciliter le contact visuel avec la scène, les voitures de grande taille, comme les VUS et les fourgonnettes, seront placées à l’arrière.

Les billets seront mis en vente à 10 h vendredi.