Les entrepreneurs de l'Estran se préparent à accueillir les visiteurs

Pour l’instant, le nord de la péninsule gaspésienne est épargné par la COVID-19. Malgré les inquiétudes et les interrogations, le moral est bon chez les entrepreneurs qui se préparèrent à accueillir les visiteurs et les touristes.

Au nord-est de la Gaspésie, dans le secteur connu sous le nom de l’Estran, des résidents se préparent au déconfinement.

C’est le cas d'Émilie Leblanc-Laberge et de Joël Lebreux, propriétaires du Gîte chez Joe à Petite-Vallée.

Émilie Leblanc-Laberge et Joël Lebreux, propriétaires du Gîte chez Joe à Petite-Vallée Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le couple est prêt à se plier aux exigences sanitaires de Québec pour accueillir des visiteurs cet été.

On a deux types d’hébergement. Le gîte où on entrevoit beaucoup de difficulté, même peut-être pas d’activité à ce niveau-là. On a aussi les résidences touristiques où, dans notre tête à nous, ça devrait être ouvert. Les carnets de commandes sont complets.

Pierrette Côté, propriétaire de la Capitainerie des Deux Sœurs Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Un peu plus à l'ouest, à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Pierrette Côté prépare son restaurant en fonction d'une saison touristique incertaine.

C'est la première année qu'on ne sait pas où on s'en va. Mon personnel est engagé, les gens sont un peu stressés. On ne sait pas dans quoi on se dirige. Pierrette Côté, propriétaire, Capitainerie des Deux Sœurs

Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Je m'attends à ce que notre population soit vraiment prête , affirme le maire de Grande-Vallée.

Noël Richard constate avec quel entrain les entrepreneurs de sa municipalité travaillent pour surmonter les difficultés économiques. Je suis très sûr qu'on va passer au travers, mais la période n'est pas facile.

La Gaspésie recense, à ce jour, 182 cas de COVID-19.

D'après les informations de Bruno Lelièvre