Résidents saisonniers : l'Î.-P.-É. procédera par étapes

Le premier ministre Dennis King affirme que son gouvernement n'étudiera pas plus de 500 demandes de séjour par semaine, à compter du 1er juin prochain.

Chaque demande fera l'objet d'une évaluation des risques dans le cadre de laquelle nous examinerons des facteurs tels que le lieu d'origine d'un résident [saisonnier] et l'état de l'infection à la COVID-19 dans cette région, de même que la manière dont ce résident se déplacera et son plan d'auto-isolement.

De plus, les demandes seront traitées selon la provenance des résidents saisonniers. Ainsi, les demandes des résidents permanents des résidents des autres provinces de l'Atlantique seront traitées en premier, suivies des celles des résidents de l'Ouest canadien, puis celles des résidents de l'Ontario et du Québec.

Selon la médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, cette manière de procéder par petits pas diminue les risques d'importation de la COVID-19 dans la province.

[La priorité est donnée aux résidents] des provinces et territoires qui n'ont pas beaucoup de cas depuis le début de la pandémie. Et nous regardons chaque jour ce qui se passe dans les autres provinces. Si on doit changer [notre approche], on va [la] changer.

Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard