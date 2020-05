Le Canada et trois alliés critiquent la pression de Pékin sur Hong Kong

La déclaration commune de profonde inquiétude des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni et du Canada intervient alors que des experts préviennent que les deux Canadiens emprisonnés en Chine depuis décembre 2018 pourraient faire l'objet de nouvelles représailles dans l'affaire Meng.

L'ambassade de Chine à Ottawa a dénoncé avec véhémence la décision de la juge en chef adjointe de la Cour suprême de Colombie-Britannique, Heather Holmes, dans la cause d'extradition de la directrice financière de Huawei que les États-Unis voudraient juger pour fraude.

La juge Holmes a conclu que les allégations contre la femme d'affaires chinoise pourraient constituer un crime au Canada, et cette décision ouvre la voie à la poursuite des procédures d'extradition. Pékin a demandé à nouveau la libération immédiate de la directrice financière du géant chinois.

Cette affaire Meng , qui a considérablement envenimé les relations sino-canadiennes, n'a pas dissuadé le Canada de signer jeudi cette déclaration commune qui critique la Chine pour avoir imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, le territoire est censé jouir d'une semi-autonomie en vertu du principe un pays, deux systèmes .

Hong Kong s'est épanouie comme un bastion de la liberté , lit-on dans la déclaration commune des quatre pays. La communauté internationale a un très grand intérêt de longue date dans la prospérité et la stabilité de Hong Kong.

L'imposition directe par Pékin à Hong Kong de sa législation en matière de sécurité nationale, outrepassant les institutions de Hong Kong et au mépris de l'article 23 de la Loi fondamentale, réduirait les libertés du peuple de Hong Kong et, ce faisant, éroderait considérablement l'autonomie et le système qui l'a rendu si prospère.

Extrait de la déclaration commune