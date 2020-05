Dévoilement virtuel de l’uniforme de l’Atlético d’Ottawa

Le maillot comporte les lignes rouges et blanches traditionnelles de l'Atlético de Madrid, qui a annoncé en janvier son intention d'installer un chapitre à Ottawa.

Le bleu, rappelant le canal Rideau, a été incorporé pour faire le lien entre les capitales espagnoles et canadiennes. Une feuille d'érable est également visible sur le dos de l'uniforme, à l'endroit où le numéro se trouve.

J'ai tellement de bons souvenirs associés au rouge et blanc. Je veux que les joueurs soient fiers de ces couleurs , a mentionné Mista, l'entraîneur-chef de la formation pendant la soirée virtuelle diffusée sur la page Facebook du club, devant quelques centaines d'amateurs.

J'adore le maillot, c'est très tendance. Ça représente la capitale nationale, je vais porter ce chandail avec fierté , a indiqué Antoine Coupland, le seul joueur local mis sous contrat avec l'équipe. L'athlète de 16 ans portera le numéro 11 avec la nouvelle équipe de la CPLCPL .

Inconnu pour la saison

L’entrée en scène du 11 ottavien dans la CPLCanadian Premier League devait se faire le 18 avril à Hamilton, tandis que le premier match à domicile devait être disputé le 16 mai à la Place TD. La pandémie de COVID-19 a toutefois contrecarré les plans et la saison n’a jamais pris son envol.

Les joueurs, on est un peu dans l’inconnu. On ne sait pas trop ce qui va se passer, en tout cas, j’espère bien qu’il y a aura une saison , explique le joueur de 16 ans. On sait que la ligue et les huit clubs de la CPLCanadian Premier League travaillent fort pour mettre en place des mesures et des protocoles pour éventuellement voir ce retour au jeu.

Le natif de Chelsea joint ses coéquipiers trois ou quatre fois par semaine pour faire des entraînements en équipe sur la plateforme de visioconférence Zoom. Il court aussi beaucoup chez lui, à Chelsea, en plus de s’entraîner à la maison.

J’ai une salle d’entraînement dans mon sous-sol, j’en profite, j’essaie d’avoir des plus gros muscles , raconte l’adolescent. Coupland suit ce qui se passe dans la Bundesliga, le championnat national allemand, qui a repris ses activités à huis clos à la mi-mai.