Confiner les équipes de tournage? Une solution coûteuse, selon Sophie Prégent

Cette solution serait envisagée par l’équipe de Discussion avec mes parents, la comédie de François Morency diffusée à Radio-Canada. Des équipes de tournage y ont aussi pensé aux États-Unis.

Avec cette méthode, la distribution et l’équipe technique sont confinées le temps du tournage. Il doit aussi y avoir une période de quarantaine de 14 jours pour s’assurer que personne n’a le virus avant le début du tournage. Cependant, la présidente de l’UDA se demande si les artistes seront payés pour toutes les heures en plus pendant plusieurs semaines de tournage?

Dans le projet que j’ai lu, on ne parle nulle part d’argent, se désole Sophie Prégent. Ça me fascine quand même, car il faut comprendre que c’est une quarantaine de deux mois avec un confinement totalement isolé pendant les deux premières semaines dans des chambres d’hôtel. Je considère qu’on parle ici d’un contrat d’exclusivité si on ne peut rien faire et qu’on est isolé de ses enfants et de sa famille, j’imagine qu’à un moment donné, on va parler d’argent.

La présidente de l’ UDAUnion des artistes ajoute qu’il y a un coût élevé à l’exclusivité, car une comédienne ou un comédien confiné ne peut pas travailler sur d’autres projets.

L’entente collective est très claire. À partir du moment où on ajoute des conditions de travail qui n’en font pas partie, on doit s’asseoir et trouver les termes dans lesquels on va les ajouter. On parle d’argent public qu’on ne verra pas nécessairement à l’écran. C’est juste ça qui me trouble. Le guide n’est pas encore sorti qu’on est déjà en train de trouver des voies de contournement , soutient-elle.

Augmentation des coûts de production?

Outre ce type de solution, il y a d’autres défis et des mesures sanitaires à prendre qui vont allonger le temps des tournages. Sophie Prégent se demande donc comment tout va pouvoir s’organiser sans que ça augmente les coûts de production, même si l’envie de recommencer à travailler tenaille les artistes.

Je passe par tous les sentiments, à peu près comme tous les artistes en ce moment dans le milieu. Il y a une polarité des sentiments entre l’envie de reprendre le travail, de gagner nos vies, le danger qui s’attache à ça et les conditions dans lesquelles on va reprendre le travail.

La présidente de l’ UDAUnion des artistes comprend qu’il va y avoir des restrictions sur les plateaux à cause de la COVID-19 qui ne s’évaporera pas dans les prochains mois, mais elle est inquiète des raccourcis qui pourraient être pris quand on va s’apercevoir que toutes les mesures à mettre en œuvre vont allonger le temps de tournage et augmenter les coûts de production.

Si c’est plus difficile, on va se trouver des voies de contournement pour faire en sorte de ne pas avoir à respecter les normes qui sont prescrites dans le guide. Elle est là, mon inquiétude. Elle n’est pas du tout dans le guide. Elle est dans la façon de faire autrement, elle est dans l’improvisation. Sophie Prégent

Le défi de rouvrir les arts vivants

Si les artistes en télévision et en doublage peuvent espérer retourner au travail, il n’en est pas encore question pour ceux et celles de la scène et des arts vivants, qui ont envoyé une lettre en début de semaine pour se plaindre du manque de considération de la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy.

Sophie Prégent espérait beaucoup des annonces de la ministre. Elle a été déçue également, surtout que la période estivale est normalement celle où les artistes des arts vivants travaillent à temps plein.

C’était le moment de donner quelque chose ou au moins de sentir une sensibilité de la part de nos instances envers tous ces gens-là qui même en temps normal, peinent à gagner leur vie. Les arts de la scène sont un secteur extrêmement difficile. Ce n’est pas là qu’on fait des millionnaires.

En plus de ça, il s’ajoute la difficulté d’avoir un public dans une salle. Les contraintes sont énormes. Je les comprends. Il va falloir à un moment donné s’asseoir ensemble, s’entendre, s’écouter et trouver des solutions. Je travaille fort à allonger la PCUPrestation canadienne d’urgence , mais ça ne sera pas suffisant. On a besoin d’être rassurés et d’avoir des réponses. On comprend que c’est un secteur difficile, mais il va falloir l’attaquer de front à un moment donné , explique Sophie Prégent.

La présidente de l’UDA travaille donc avec Patrimoine canadien pour que les artistes reçoivent des salaires d’appoint.