Les travaux sur le boulevard Saint-Joseph reprendront le 1er juin

Les travaux d'aménagement du boulevard Saint-Joseph entre la rue Dumas et le boulevard Montclair, à Gatineau, reprendront le 1er juin. Selon un communiqué de la Municipalité, le chantier devrait prendre fin au cours de l'été et sera réalisé en trois phases.

Lors de la première phase, les travaux auront lieu entre les rues Brodeur et Jeanne-d'Arc. Pour la deuxième phase, ce sera entre la rue Nicolet et le boulevard Montclair. Et les travaux se termineront à l'intersection des boulevards Montclair et Saint-Joseph.

Le projet inclut l'aménagement d'accotements cyclables d'une largeur de 1,5 mètre, de trottoirs neufs et d'une nouvelle chaussée. D’ici la fin des travaux, on prévoit l'installation de lampadaires, de feux de circulation et de mobilier urbain tels des bancs et des supports à vélo.

Un autre chantier se met en branle à Gatineau. Cette phase des travaux de revitalisation du boulevard Saint-Joseph mettra en valeur le concept d'aménagement élaboré lors de la consultation publique , soutient par voie de communiqué le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau et conseiller de Hull-Wright, Cédric Tessier.

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

La population a exprimé le souhait d'avoir un boulevard Saint-Joseph plus vert, plus convivial, plus accueillant, plus accessible et plus dynamique , conclut M. Tessier. La Municipalité soutient aussi que pendant toute la durée des travaux, les commerces qui seront ouverts demeureront accessibles.

Les travaux sur le boulevard Saint-Joseph sont prévus en plusieurs phases sur près de trois kilomètres. L’ensemble du projet prévoit la reconstruction des infrastructures et des aménagements de la surface entre les boulevards Saint-Raymond et Alexandre-Taché.