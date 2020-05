L'acteur et humoriste français Guy Bedos s'éteint à 85 ans

L'acteur et humoriste français Guy Bedos est mort à l'âge de 85 ans. C'est son fils le réalisateur Nicolas Bedos qui a annoncé la nouvelle jeudi.

Le décès de Guy Bedos survient quelques jours après celui annoncé dimanche de son ami le parolier et homme de lettres Jean-Loup Dabadie, qui avait notamment écrit pour lui le sketch « Bonne fête Paulette ».

Célèbre en France, Guy Bedos, connu pour ses sketches féroces, son engagement à gauche et ses rôles dans des films comme Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, réalisés par Yves Robert dans les années 1970.

Un humour mordant

Né à Alger en 1934, alors que l'Algérie était encore française, Guy Bedos s'est fait connaître au début des années 1960 grâce à des sketches mordants, en duo d'abord avec la comédienne Sophie Daumier, qu'il a épousée. Leur numéro consacré à la « drague » est un de leurs plus connus.

La consécration est venue en 1968, quand Guy Bedos était seul sur scène à Bobino, puis avec des rôles sur grand écran, très souvent devant la caméra d'Yves Robert. Bedos a aussi travaillé pour Marcel Carné, Claude Berri et Patrice Chéreau.

Guy Bedos s'est également produit dans de nombreux spectacles comiques qu'il a écrits, est passé au Zénith et a triomphé à l'Olympia avec Muriel Robin. Le duo a obtenu la Victoire de l'humoriste en 1993.

Ce grand angoissé, aux cheveux devenus blancs et aux yeux noirs espiègles, adorait aussi jouer les éditorialistes, s'en prenant aux hommes de pouvoir et défendant les sans-papiers et les ouvriers.

En 2013, Guy Bedos avait achevé sa carrière longue d'une quarantaine d'années en donnant un dernier spectacle d'humour sur la scène de l'Olympia, à Paris.

Guy Bedos était le père de quatre enfants, Leslie, Mélanie, Victoria, écrivaine, actrice et chanteuse, et Nicolas, devenu scénariste et réalisateur à succès.