Les films de la soirée régionale de REGARD sur le site des bibliothèques de Saguenay

Plus d’une trentaine de courts métrages, fictions, documentaires et animations sont actuellement accessibles sur le site, a affirmé la mairesse de Saguenay, Josée Néron, en conférence de presse jeudi matin. D’autres films s’ajouteront progressivement pour atteindre plus d’une centaine d’oeuvres d’ici le début de la saison estivale.

Des oeuvres régionales en ligne

Ce sont les films de la soirée régionale de REGARD qui seront disponibles aux membres des bibliothèques de Saguenay, sur leur site Internet  (Nouvelle fenêtre) .

Des courts métrages des éditions passées du festival seront également disponibles. La collection montre l’évolution et la production du court métrage dans la région avec les années , a expliqué la directrice générale du festival, Marie-Elaine Riou.

Cette année, le spectre de la soirée régionale avait été élargi pour accueillir des cinéastes des autres régions qu Québec.

L’édition 2020 de REGARD a dû être annulée le lendemain de son lancement en raison de la pandémie de coronavirus. C’est une initiative qu’on veut continuer. La COVID donne des opportunités de se réinventer et de recréer des événements qu’on apprécie, du moins en partie , a indiqué Josée Néron.

Les créateurs de films enthousiastes

Selon Mme Riou, les cinéastes se réjouissent de la nouvelle. Il y a une contribution financière, mais ils sont aussi enthousiastes parce qu’ils pourront revoir les courts métrages de la soirée régionale, a-t-elle expliqué. C’est une idée très bien reçue chez les créateurs.

Pour visionner les films, les citoyens doivent être abonnés aux bibliothèques de Saguenay et avoir en main le numéro de leur carte Accès Saguenay.