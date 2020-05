Zuckerberg : les réseaux sociaux ne devraient pas contre-vérifier les discours politiques

Je ne pense pas que Facebook ou les plateformes Internet en général devraient être les arbitres de la vérité. Les discours politiques sont l’une des parties les plus sensibles des démocraties, et les gens devraient avoir le droit de voir ce que disent les politiciens , a déclaré M. Zuckerberg en entrevue avec le réseau NBC.

Cela survient alors que le président Trump s’apprête à signer un décret qui encadrera les réseaux sociaux dont la teneur exacte n’est pas encore connue.

D'après le New York Times, qui cite deux hauts fonctionnaires fédéraux, le texte faciliterait la tâche des autorités américaines pour sanctionner les réseaux sociaux lorsqu’elles estiment qu’ils « censurent la liberté d'expression, lorsqu'ils décident de suspendre des utilisateurs ou de supprimer des publications ».

La liberté d’expression a ses limites

Mark Zuckerberg a précisé ses propos, ajoutant que Facebook a certaines limites que personne, dont les personnalités politiques, n’a le droit de franchir. Il est par exemple interdit de se servir de la plateforme pour encourager la violence ou provoquer une restriction du droit de vote (voter suppression).

Mais globalement, si l’on se compare à certaines autres entreprises, nous tendons davantage à donner aux gens la possibilité de s’exprimer et la liberté d’expression , a-t-il estimé.

En janvier, Facebook a pris la décision controversée de ne pas censurer les publicités politiques, même mensongères, estimant qu'il revenait au public de faire le tri.