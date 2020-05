Le nombre de cas de COVID-19 est au beau fixe au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aucun nouveau décès ne vient alourdir la situation. On dénombre au total 26 victimes dans la région, un chiffre qui n’a pas bougé depuis le 6 mai.

La seule donnée qui s'est ajoutée avec la publication du communiqué du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean concerne le nombre de personnes rétablies. Ce bilan grimpe de un pour atteindre 266.

Il ne reste donc que 28 cas actifs, parmi les gens testés, dans la région.

Le 11 mai, jour marqué de déconfinement avec la réouverture des écoles et services de garde ainsi que la levée des barrages routiers, il y avait 65 cas actifs.

C’est donc dire que dans ces 17 jours, avec en plus l’ouverture des commerces avec une entrée extérieure, la COVID-19 a connu un net recul dans la région.

Toujours depuis le 11 mai, seulement 16 nouveaux cas se sont ajoutés, dont trois seulement depuis le 19 mai.

Lundi prochain, 1er juin, une autre vague de déconfinement se mettra en branle. Il y aura notamment l’ouverture des campings, pourvoiries et hébergement à la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec , celle des centres commerciaux, des palais de justice, des soins de santé corporels et thérapeutiques ainsi que les soins personnels et esthétiques.

Situation au Québec

Au Québec, 74 personnes de plus ont succombé au virus en 24 heures, faisant gonfler ce triste bilan à 4302 morts. Le nombre de cas confirmés dans la province est de 49 702, une hausse de 543 cas.