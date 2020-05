La Fédération des aînés fransaskois changera de nom pour Vitalité 55+ Saskatchewan

Ce dernier affirme que le nouveau nom est effectif dès maintenant en théorie , mais qu’il faudra un certain temps pour procéder aux changements juridiques.

Nous avons deux générations d’aînés. Nous avons des aînés qui sont souvent dans des foyers et qui vont aimer jouer aux cartes, et nous avons une autre génération, plus jeune, qui ne s’identifie pas à la FAFFédération des aînés fransaskois et qui se dit : "On se sent en forme, on n’est pas vieux, on aime voyager et on aime faire des choses plus extrêmes." , explique Michel Vézina au sujet des raisons qui ont mené au changement de nom.

Les aînés, ce ne sont pas juste des gens qui ont pris leur retraite. Ce sont aussi des gens dynamiques qui sont impliqués dans la communauté. Michel Vézina, président de la Fédération des aînés fransaskois

Le changement de nom de l’organisme s’inscrit aussi dans la foulée de nombreuses discussions avec la communauté fransaskoise au cours des derniers mois.

Statuts et règlements

L’assemblée générale annuelle de mercredi a également permis de modifier certains éléments des statuts et des règlements.

Certains règlements ont été uniformisés pour tenir compte des changements apportés l’année dernière à propos de l’âge des membres de l’organisation, qui est passé de 50 à 55 ans.

Quelques clarifications ont aussi été apportées en ce qui a trait aux rôles du conseil d’administration et du conseil exécutif, précise Michel Vézina, qui ajoute que la séance virtuelle s’est bien déroulée.

Un poste toujours vacant

Un poste de conseiller est toujours à pourvoir au sein de l’organisation, puisque seulement trois des quatre postes ont été pourvus lors de l’assemblée générale annuelle.

Michel Vézina, Evelyn Gaudet et Ghislaine Lepage ont tous les trois été réélus.

Le conseil d’administration devra ainsi trouver une personne désireuse de se joindre à l’équipe au cours des prochaines semaines.

Avec les informations d’Elsie Miclisse