Le Manitoba lance un site Internet pour connecter employeurs et étudiants

Le gouvernement du Manitoba a lancé jeudi un nouveau site Internet pour mettre en contact des étudiants de 15 à 29 en recherche d’emplois et des employeurs en demande de main d’oeuvre.

L'outil en ligne est gratuit et vise à permettre aux employeurs et aux étudiants de se trouver. Il rend le processus pour embaucher des étudiants plus rapide, vante un communiqué du gouvernement.

J’ai eu beaucoup d'emplois d’été , a déclaré le premier ministre Brian Pallister en préambule de son annonce. Ces compétences acquises au cours de ces emplois ont été très utiles dans ma vie et le sont encore aujourd'hui, surtout en cette période difficile.

Ce site internet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement de relancer l'économie, qui passe par l'aide aux petites entreprises et à l’embauche des étudiants, selon Brian Pallister.

Le 24 avril, le gouvernement avait annoncé le lancement d’un plan d'aide pour encourager les entreprises manitobaines à embaucher des étudiants cet été.

Doté de 120 millions de dollars, il permet aux employeurs d'embaucher jusqu'à 5 étudiants, avec 5000 $ de subvention maximum par personne, a mentionné le premier ministre.

Toutes les personnes aux études au Manitoba âgées de 15 à 29 ans pourront être embauchées grâce à ces subventions, pour une période allant du 1er mai au 4 septembre. Cela s'applique également aux étudiants étrangers.

À l'heure actuelle, le gouvernement se targue d'avoir reçu les offres de plus de 800 employeurs qui ont offert plus de 1800 emplois.

Selon le gouvernement, le site web qui peut être trouvé à l'adresse Studentjobs.mb.ca est un outil simple à maîtriser qui ne nécessite pas de téléchargement.

Les chercheurs d'emploi peuvent s'inscrire en ligne et recevoir des notifications quand des offres d'emploi sont publiées sur le site. Le gouvernement assure que le site est sécurisé.