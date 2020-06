Peut-on se rendre dans un chalet loué? Doit-on reporter ses vacances?

L’Ontario entame sa deuxième phase du déconfinement dans la plupart des régions de la province. Nous avons reçu beaucoup de questions sur les secteurs qui peuvent rouvrir et les régions touchées. Voici quelques réponses.

QUESTION : Nous avons loué un chalet à Sandbanks pour le mois de juillet. Nous sommes de Montréal. Est-ce qu’il y a des mesures contraignantes? Devons-nous reporter nos vacances? - Dominick Lessard

RÉPONSE : Les déplacements entre provinces ne sont pas interdits, mais toute personne qui se rend en Ontario doit respecter les règles en vigueur, comme la distanciation physique avec les gens d'un autre ménage et limiter les rassemblements à 10 personnes maximum à l'extérieur.

Les locations à court terme sont autorisées depuis le 5 juin en Ontario.

Le parc provincial Sandbanks est très populaire auprès des Québécois. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Par ailleurs, les visiteurs peuvent s’informer directement auprès du bureau de santé publique municipale de la région qu’ils comptent visiter pour voir s’il y a des règles particulières qui s’appliquent.

Par exemple, la santé publique de Peterborough demande aux résidents saisonniers de s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée.

Lors de votre retour dans votre province d’origine, les autorités recommandent de vous isoler pendant 14 jours.

QUESTION : Où peut-on trouver la liste des régions qui vont pouvoir passer à la deuxième étape du déconfinement? - Chlelia Offouga

RÉPONSE : La deuxième étape du déconfinement de l’Ontario est officiellement lancée le vendredi 12 juin, mais 10 régions du sud de la province ne sont pas encore autorisées à passer à cette étape. La liste complète est disponible sur le site web du gouvernement de l’Ontario  (Nouvelle fenêtre) .

Les restaurants et les bars peuvent accueillir des clients à l'extérieur dans la plupart des régions de l'Ontario, mais pas encore dans le Grand Toronto. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les 10 régions incluent le Grand Toronto, Hamilton, Niagara et Windsor-Essex notamment. Elles sont aux prises avec certaines éclosions et/ou n’ont pas rapporté de baisse satisfaisante du nombre de cas de COVID-19 pour passer à cette étape, selon les experts de la province.

QUESTION : Quand est-ce que les coiffeurs vont rouvrir? - Ginette Ouellet Aldridge

RÉPONSE : Les salons de coiffure et les centres de soins corporels, à l’exception de soins du visage, peuvent reprendre leurs activités le 12 juin. La date d’ouverture peut toutefois varier d’un emplacement à l’autre, la décision revient aux propriétaires.

Le propriétaire d'un salon de coiffure à Toronto, Chris Hammell. Photo : Chris Hammell

Dans les 10 régions qui sont présentement exclues de la deuxième phase du déconfinement, il faudra attendre un peu plus longtemps.

QUESTION : Est-ce que les centres commerciaux peuvent ouvrir? - Chantal Tremblay

RÉPONSE : Les centres commerciaux sont inclus dans la liste de secteurs touchés par la deuxième phase de déconfinement.

Ils peuvent rouvrir à compter du 12 juin dans la plupart des régions de l’Ontario, à l’exception de celles qui sont exclues de cette étape pour le moment.

Le Centre Eaton de Toronto Photo : iStock

QUESTION : Est-ce que les autos-écoles ouvriront bientôt? - Chris Locko

RÉPONSE : Les écoles de conduite attendent les directives du gouvernement avant de reprendre les cours sur la route. Entre temps, de la formation se donne en ligne.

Aucune date n’a été annoncée par le ministère des Transports pour la reprise des tests de conduite.

Un enfant joue dans une pataugeoire du parc du Jubilé du diamant à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

QUESTION : Les jeux d'eau ouvrent, mais pas les structures de jeux d'enfants? - Luc Foucault

RÉPONSE : Les piscines et les pataugeoires figurent dans la liste des services municipaux qui peuvent reprendre dans la plupart des régions, dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement.

Les terrains de jeux, les structures de jeux et le matériel de conditionnement physique extérieur doivent demeurer fermés, tout comme les salles intérieures de sport et d’entraînement.

QUESTION : Est-ce que je peux visiter mes parents en Ontario si je suis du Québec? - Daniel Lang

RÉPONSE : La frontière entre les deux provinces n’est pas fermée.

Des contrôles routiers ont d’ailleurs été levés le 11 mai, dans la région d’Ottawa-Gatineau et au Témiscamingue.

La Sûreté du Québec contrôlait jusqu'à tout récemment les déplacements sur la route 65 entre Nord-Dame-du-Nord et la frontière ontarienne. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Bien que les déplacements ne soient pas interdits, ils ne sont pas non plus recommandés.

Santé publique Ontario continue d’encourager les résidents à n’effectuer que des déplacements essentiels.

Si des visiteurs d’autres provinces se rendent en Ontario, ils doivent respecter les règles en vigueur.

QUESTION : C'est la fête de mon fils et il habite dans la même ville. Est-ce que je peux m'y rendre et rester à l'intérieur pour le gâteau? - Martine Jean

RÉPONSE : Les rassemblements en Ontario sont limités à dix personnes maximum depuis le vendredi 12 juin et ce partout dans la province sans exception. Les gens qui ne sont pas du même ménage doivent se tenir à deux mètres de distance.

Des Torontois profitent du beau temps dans un parc de la ville, avec de petits rassemblements. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

À Toronto, où le nombre de cas de coronavirus est le plus élevé dans la province et où la propagation communautaire continue, la santé publique municipale demande aux gens d'éviter tout rassemblement avec des gens d’un autre ménage.

Pour les services funéraires et les mariages, la limite est de 10 personnes.