Ottawa et Gatineau prépare la réouverture des bibliothèques

Le conseil d’administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) a approuvé jeudi la première phase de son plan de réouverture et demande maintenant au conseil municipal de faire de même.

La BPOBibliothèque publique d'Ottawa propose une reprise partielle des services en offrant une cueillette et un retour des livres en bordure de rue à partir de six emplacements dès le 15 juin.

Le service sera offert dans 6 succursales seulement. Cette proposition fait partie d’un plan de reprises en plusieurs étapes.

Lors de la réunion spéciale du conseil d'administration, le conseiller municipal et président de BPOBibliothèque publique d'Ottawa Matthew Luloff s'est dit très heureux de rendre à nouveau le matériel disponible au public. Le plus important, ce sont les usagers de la bibliothèque, c'est pour cela qu'il est primordial d'assurer leur protection et leur sécurité , ajoute-t-il.

Les autres phases, qui comprendront entre autres un accès physique aux bibliothèques, seront débattues lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration, prévu le 14 juillet, a expliqué la directrice générale de BPOBibliothèque publique d'Ottawa , Danielle McDonald.

La collecte disponible dans les six succursales : Beaverbrook,

Cumberland,

Greenboro,

Main,

Nepean Centrepointe,

Ruth E. Dickinson.

La bibliothèque relancera également son service de livraison à domicile pour les résidences privées.

Une campagne d'information sera lancée dans les médias sociaux au cours des prochains jours pour informer le public des changements à prévoir.

Gatineau y travaille

Sur sa page Facebook, la Ville de Gatineau a indiqué jeudi que les bibliothèques pourront bientôt offrir des services limités.

Nous en sommes à préparer le tout et à mettre en place les mesures de santé et sécurité nécessaires , peut-on y lire.

En conférence de presse mardi, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin a dit vouloir rendre disponibles les ressources des bibliothèques de la ville le plus rapidement possible.

Ce qui va rouvrir le plus rapidement ce sont les comptoirs [les usagers] ne pourront pas entrer puis fouiller dans la bibliothèque, il va falloir qu’ils fassent leur recherche sur internet. [...] C'est un peu comme une commande à l'auto, les gens vont pouvoir passer, c'est une commande, les gens vont pouvoir aller la chercher , soutient le maire Pedneaud-Jobin.

Pour ce qui est des documents déjà empruntés ou réservés, la ville soutient que la durée des emprunts sera prolongée et qu'aucun frais de retard ne sera porté au dossier.