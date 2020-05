Un préposé du CHSLD Lionel-Émond meurt de la COVID-19

On est inquiets , lance la présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais, Josée McMillan. On va s’assurer d’avoir le support nécessaire pour l’ensemble des travailleuses pour tenter d’enlever les craintes et les rassurer.

Nos membres vont être encore plus inquiets d’aller travailler dans les unités de COVID. Josée McMillan, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais

Le préposé a travaillé pendant 26 ans pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. L'homme a été retrouvé sans vie à son domicile. Il avait été retiré du travail il y a plus d'une semaine après avoir reçu un diagnostic positif, soutient Mme McMillan.

Une veillée à la bougie à sa mémoire doit avoir lieu jeudi soir. Le syndicat a demandé l'intervention du programme d'aide aux employés pour soutenir ses collègues dans ces moments difficiles. Par voie de communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais affirme que du soutien a été offert aux employés.

Hausse des cas à Lionel-Émond

La mort de ce préposé aux bénéficiaires du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, anciennement connu sous le nom de Foyer du bonheur, s'est produite alors que le bilan des résidents infectés par la COVID-19 au sein de l'établissement s’est alourdi.

La santé publique y rapporte maintenant 44 cas confirmés actifs. Le total cumulatif depuis le début de la pandémie est de 56 cas confirmés et de 7 décès de résidents parmi les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond.

9 nouveaux cas en Outaouais

L'Outaouais compte maintenant 527 cas confirmés de COVID-19, soit 9 de plus que mercredi. À ce jour, 87 employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ont contracté la maladie. Le nombre total de décès, lui, est toujours de 15, puisque la mort du préposé ne semble pas avoir encore été comptabilisée.

En ce qui concerne les guérisons, la situation semble s’améliorer. Les derniers chiffres publiés par les autorités de santé régionale révèlent que 294 personnes sont guéries, soit 22 personnes de plus que mercredi. Il reste donc 218 cas actifs en Outaouais.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement diminué pour s'établir à 13, jeudi, soit 1 en moins par rapport à mercredi. Une seule personne reçoit des soins intensifs au centre désigné COVID-19 de l'Hôpital de Hull.

À l’échelle provinciale, le nombre de nouvelles infections ne diminue pas, avec 563 nouveaux cas confirmés par la santé publique, portant le total cumulatif à 49 702 depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, au moins 15 618 sont considérés comme rétablis.

Le nombre de décès continue quant à lui sa diminution progressive au Québec, avec 74 nouveaux décès ces dernières 24 heures, dont 70 dans des milieux de vie pour aînées. Le bilan des décès liés à la COVID-19 s'élève maintenant à 4302 au Québec.