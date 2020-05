Les ressources intermédiaires craignent l'exode des employés vers les CHSLD

Mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé un grand projet de recrutement de 10 000 préposés aux bénéficiaires (PAB) cet été en leur offrant 300 heures de formation payée à 21 $ l’heure. Ces personnes auront un salaire de 26 $ l’heure après leur embauche à temps plein dans les CHSLD.

Avant la pandémie, un préposé aux bénéficiaires ou un intervenant en santé mentale dans une ressource intermédiaire d’hébergement (RI) recevait un salaire à peine plus élevé que le salaire minimum. Les RI sont entièrement financées par l’argent public et hébergent 16 000 résidents à travers la province.

On est d’accord pour augmenter le salaire de préposés [en CHSLD]. Mais on mérite la même chose , martèle la coordonnatrice de la RIressource intermédiaire en santé mentale le Manoir de l’Âtre à Québec, Julie Montreuil. Elle raconte avoir déjà reçu quatre courriels d’employés qui veulent maintenant aller rejoindre le réseau des CHSLD.

Julie Montreuil envisage de démissionner de son poste si le salaire des intervenants et préposés des ressources intermédiaires n'est pas augmenté.

Elle pousse un véritable cri du cœur pour que soit réévalué le salaire des intervenants, qui doivent intervenir quotidiennement auprès d'une clientèle aux prises avec des problèmes de santé mentale.

L’intervenante en santé mentale au Manoir de l’Âtre Emmanuelle Chartrand qualifie d’insultante l’annonce du gouvernement provincial au sujet de la formation payée pour devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD.

C’est une non-reconnaissance de notre travail en ressources intermédiaires. On appuie nos collègues en CHSLD, mais notre réalité n’est pas comprise là-dedans , souligne-t-elle.

Comme d’autres collègues, elle songe également à délaisser les RI ressource intermédiaire pour suivre une formation payée et obtenir une meilleure rémunération en CHSLD.

L’embauche était déjà difficile dans les RIressource intermédiaire avant la pandémie. Le Manoir de l’Âtre fonctionne avec deux intervenants de moins, et il est impossible de procéder à d'autres embauches depuis le début de la crise, indique Julie Montreuil.

Elle craint un démantèlement du réseau des RIressource intermédiaire , si rien n’est fait, et une institutionnalisation de ses résidents.

Ce serait un échec total du réseau.

En point de presse jeudi, le premier ministre François Legault a souligné qu’une éventuelle aide financière était présentement à l’étude pour les milieux privés. Il n'a toutefois rien spécifié pour les ressources intermédiaires.

La prime de 4 $ de l’heure offerte aux PAB en milieu privé est là pour encore un moment , a-t-il précisé. Cette prime s’applique aussi aux ressources intermédiaires.

Former 10 000 préposés aux bénéficiaires en trois mois est un projet très ambitieux , et les personnes issues de cette formation ne pourront pas avoir les mêmes responsabilités qu’un préposé ayant suivi la formation complète, soulève la directrice du centre de formation professionnelle de Québec Fierbourg.

Le programme régulier qui mène au titre de préposé aux bénéficiaires est un diplôme d’études professionnelles (DEP) de 870 heures.

On est prêts à répondre à la demande, mais il va devoir y avoir des nuances, il faudra cibler les compétences à développer , a affirmé la directrice de Fierbourg Mélissa Laflamme, en entrevue à l’émission Première heure.

Les tâches et les responsabilités ne pourront pas être les mêmes que celles d’un préposé aux bénéficiaires ayant effectué ses 870 heures de formation, martèle la directrice.

C’est un programme d’études qui a un bon rythme d’apprentissage.

Sans vouloir s’avancer sur le titre d’emploi adéquat, Mélissa Laflamme rappelle qu’une formation de 300 heures ne peut préparer un élève à tous les contextes de soins requis par un préposé.

Malgré une formation écourtée, le salaire annoncé par le gouvernement du Québec pour cette cohorte de l’été reste équivalent et même supérieur aux étudiants qui terminent le DEPdiplôme d'études professionnelles .

Les préposés aux bénéficiaires du secteur public touchent un salaire horaire qui varie de 20,55 $ à 22,35 $, sans compter les primes consenties dernièrement. Dans le privé, ces préposés gagnent souvent de 13 $ à 14 $ l’heure.

Mélissa Laflamme craint que le DEP ne perde de son attrait.

Si on offre ce salaire-là maintenant pour répondre à un besoin exceptionnel, ça va. Mais qu’est-ce qui va se passer après?

Elle souhaite voir des incitatifs pour que ces élèves formés puissent s'inscrire à la formation complète.

On a un choix de société à faire. On veut assurément un programme de qualité et une formation complète.

Mélissa Laflamme, directrice, Fierbourg