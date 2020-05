Phase 2 du déconfinement : des reprises d'activité à pas comptés

Microbrasseries, restaurants, piscines, centres de loisirs, salles de sport… À compter du 1er juin, d’autres commerces et services vont pouvoir reprendre leurs activités sous certaines conditions. L’enthousiasme est au rendez-vous, mais les responsables doivent encore peaufiner les détails pour assurer au public et aux employés toute la sécurité nécessaire.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point , a écrit Jean de la Fontaine dans sa fable Le lièvre et la tortue. C’est dans cet esprit-là que se trouvent certains acteurs économiques de la province.

Le directeur adjoint du Sportex, à l’Université de Saint-Boniface, Roger Régnier, ne souhaite pas se précipiter. Il dit avoir besoin encore de temps pour définir tous les contours de la réouverture de sa salle de sport.

Nous n’allons pas ouvrir à partir de lundi. Les lignes directrices sont très vagues. Suivant les installations, il va y avoir des défis différents. Nous avons des salles de tailles différentes avec des équipements très proches, explique-t-il. Il faut aussi définir comment limiter le nombre de personnes, comment faire le dépistage, l’accueil.

Roger Régnier n’a pas encore défini de date de réouverture pour le moment. Les restrictions imposées pour les salles de sport entraînent de nombreux arrêts de service normalement mis en place. M. Régnier doit donc repenser à plusieurs aspects de son fonctionnement pour que les sportifs continuent de passer un bon moment.

Se réajuster

Doucement, mais sûrement : c’est aussi le mot d’ordre de Matthew Sabourin, copropriétaire de la microbrasserie Nonsuch. Autorisé à rouvrir son établissement dès la phase 1, ce dernier a préféré ne pas le faire tout de suite pour des raisons de sécurité. Après plusieurs semaines de réflexion, il prévoyait d'ouvrir la terrasse en juin.

Le déclenchement de la phase 2 du plan de relance économique, qui permet aux restaurants et aux microbrasseries d’avoir la moitié de leur clientèle habituelle à l’intérieur, arrive à point nommé.

Le chef d’entreprise se dit fin prêt pour accueillir de nouveau ses clients. La terrasse et une des salles du restaurant seront ouvertes.

Cela fait deux mois et demi que nous ne recevons plus le public, alors nous voulons nous réajuster et nous assurer que notre public et nos employés se sentent à l’aise. Matthew Sabourin, microbrasserie Nonsuch

Ce dernier a aussi modifié le fonctionnement habituel du service de ses bières pour éviter que les clients ne se déplacent trop. D'autres ajustements seront mis en place.

Contacter la paroisse pour assurer sa place

Des changements, il y en aura aussi du côté de l’archidiocèse de Saint-Boniface. Pour ce dernier, la phase 2 est synonyme d’augmentation du nombre maximum de paroissiens dans les églises. Celui-ci passera de 9 à 24, sans compter le prêtre. Cette modification ne va pas sans la mise en place d'autres mesures.

Daniel Bahuaud, coordonnateur des communications à l’archidiocèse de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le port du masque va être recommandé, voire peut-être même exigé , explique Daniel Bahuaud, coordonnateur des communications à l'archidiocèse de Saint-Boniface.

Ce dernier demande aussi aux personnes qui souhaitent assister à l’office en personne de prendre contact avec leur paroisse, pour réserver leur place.

Vingt-quatre personnes, ce n’est pas beaucoup. Nous demandons donc aux fidèles de contacter leur paroisse , ajoute-t-il.

Il n’y aura qu’une seule porte de l’église ouverte. Nous voulons que la distanciation sociale soit respectée. Les gens seront aussi examinés pour être sûrs qu’ils ne présentent aucun symptôme.

L'archidiocèse de Saint-Boniface prévoit tout de même de conserver la diffusion des messes en ligne.

L'industrie du film se remet au travail

La sécurité est aussi la préoccupation première des équipes de production audiovisuelle, comme l’explique la directrice générale d'On Screen Manitoba, Nicole Matiation.

Tout le monde a envie de travailler de nouveau. Mais, dans le secteur de la production audiovisuelle, on veut être certain qu’on le fait d’une façon sécuritaire.

Nicole Matiation estime qu'il est nécessaire de repenser la manière dont les équipes de production vont tourner avec la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada

Selon cette dernière, seules les petites équipes locales vont peu à peu se remettre au travail, et ce, dans des conditions différentes de l’avant-pandémie.

Pour les plus structures les plus importantes, il faudra encore être patient. On Screen Manitoba va publier dans les prochains jours une liste de principes directeurs à l’attention des équipes de production, sur la manière de tourner pendant la pandémie.

Les différents acteurs de l’économie progressent de manière différente, mais s’accordent sur ce point : cette reprise de leurs activités s’accompagne des plus grandes précautions, sans précipitation.

Ils préfèrent prendre le temps de remettre leurs services en place pour ne pas mettre en péril la sécurité du public, de leur équipe et de leur entreprise. Matthew Sabourin résume la situation ainsi : On allait marcher avant de courir.

Avec les informations de Patrick Foucault