La réouverture des campings le 1er juin bien accueillie en Mauricie

C’est le cas au camping du Domaine au Grand R, situé à Trois-Rivières, qui compte plus de 700 emplacements.

La grande majorité, soit environ 500 emplacements, sont occupés par des saisonniers de partout au Québec.

Pour l’instant, le site est presque complet pour l’été. Depuis quelques jours, avec la rumeur de la réouverture imminente, le camping recevait beaucoup d’appels.

On était très contents, on était soulagés. On était dans l’inconnu et désormais, on peut envisager une saison.

Nicolas Michaud, gestionnaire du camping du Domaine au Grand R à Trois-Rivières