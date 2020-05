L’hôpital Notre-Dame de Hearst perd son directeur général

Lorsque j’ai accepté le poste il y a six mois, je n’avais pas anticipé de gérer une pandémie. Cela n’était pas dans mes ambitions de carrière , a-t-il dit à l’émission Le matin du Nord.

Invité à s’expliquer davantage, M. Doucet a indiqué qu’il s’était rendu compte qu’il ne voulait pas ce genre de défi dans la vie. Lorsque j’ai accepté le poste, j’avais toute sorte de beaux projets en tête et j’avais le désir d’y mettre du mien .

Mais la pandémie a tout chamboulé.

À peine en poste pour quelques mois, l’explosion de la COVID-19 est arrivée , explique M. Doucet. Ce n’est pas un plan de carrière que je m’étais donné, ça.

Interrogé sur la perception que laisse ce départ précipité, M. Doucet dit ne pas avoir l’impression de quitter le navire en y abandonnant l’équipage. Le navire n’est pas en train de couler, absolument pas. Il vogue très bien. L’équipe est extrêmement solide ici à l’hôpital Notre-Dame.

Sur sa page Facebook, l’hôpital Notre-Dame indique être à la recherche d’une succession pour remplacer M. Doucet.

M. Doucet rappelle qu’il sera en poste jusqu’à la fin du mois d’août et qu’il dirigera la réouverture des services hospitaliers après la pandémie.

C’est phénoménal, les mesures mises en place ici, si l’on se compare à d’autres petits hôpitaux , a-t-il rappelé.

Ma décision n’est pas basée sur mes habiletés et mon savoir-faire. Elle est basée sur mon endurance et mon bonheur. [...] Le coronavirus, j’en mange, j’en rêve et j’en dors. Ce n’est pas ce que j’anticipais comme plan de carrière.

Jacques Doucet, directeur général hôpital Notre-Dame de Hearst