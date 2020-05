Télétravail : qu'arrivera-t-il après la pandémie?

Dans le cas du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), presque tous les employés des divers domaines dans les cinq campus sont en mode de télétravail depuis le début de la crise.

Au début de la pandémie, on avait à peu près 680 employés et de ces gens-là, à peu près 650 ont passé au télétravail , précise le PDGprésident-directeur général de l’institution, Pierre Zundel.

La transition s’est déroulée en une semaine seulement. Pierre Zundel dit être très satisfait de la capacité d'adaptation de ses employés.

Parmi les avantages pour les employés, travailler de la maison réduit considérablement le temps de déplacement.

Ici, au siège social, à Bathurst, on a des gens qui habitent à Caraquet. Donc, tous les jours, ils faisaient presque une heure de route pour se rendre au travail. Ça veut dire que ça libère deux heures par jour. Il faut les compter. Ça fait dix heures par semaine , souligne Pierre Zundel.

Pierre Zundel, président-directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ne croit pas que le mode de travail redeviendra exactement comme il était avant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Le télétravail pourrait appuyer le recrutement de travailleurs qui préfèrent ne pas déménager et encourager les nouveaux employés à exercer leur emploi à long terme, selon lui.

Les gens pourraient habiter dans la région de Moncton et fournir certains services qui sont basés dans le campus d'Edmundston à quatre heures de distance , indique M. Zundel.

Mais l'absence de contact en personne avec les employés comporte certains défis.

C'est facile quand on les voit tous les jours de savoir dans quel état ils sont, comment ça va. C’est plus difficile à distance. Il faut bâtir des mécanismes pour évaluer l'état de la santé mentale, la motivation , explique le PDG président-directeur général du CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick .

L'Association francophone des municipalités s'est aussi tournée vers le télétravail.

Au niveau de la productivité, moi, je constate que les employés ont été, malgré le stress, malgré les inquiétudes, tout autant performants , affirme le directeur général de l’organisme, Frédérick Dion.

L’expérience, selon lui, pourrait être profitable dans l'avenir.

Lorsqu'il y a des intempéries, on ne va pas se poser la question : “Est-ce qu'on travaille de la maison, est-ce qu'on ferme le bureau?" Ça va être assez clair qu'on va rester chez nous et on pourra le faire avec toutes les informations, les moyens qu'on a de besoin pour faire notre travail , explique Frédérick Dion.

Le télétravail peut être une solution lorsque les bureaux ferment à cause de tempêtes, estime le directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion. Photo : Radio-Canada

M. Dion estime qu’il est important que les collègues se côtoient, mais il garde tout de même une porte ouverte pour le télétravail lors du retour à la normale.

On va privilégier un retour au travail, mais on va être beaucoup plus flexible, par contre, sur les moments où on pourrait justement permettre à des employés de le faire , ajoute Fédérick Dion.

Pierre Zundel se penche aussi sur l'après-pandémie. Si toutes les tâches ne peuvent être effectuées à distance, la crise actuelle a cependant permis de constater qu'on peut faire les choses différemment.

Je suis certain qu'on ne retournera pas à 100 % à ce qu'on faisait avant. Pierre Zundel, président-directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Les médias n'échappent pas à cette tendance. Le groupe de presse Brunswick News, détenu par la famille Irving, a pris la décision de fermer définitivement tous les bureaux de ses hebdomadaires, anglophones et francophones. Les employés de ces bureaux poursuivent leur travail de la maison.

Avec les renseignements de François Vigneault