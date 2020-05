Une place plus grande pour les piétons et les cyclistes dans le quartier Well Sud

Les piétons et les cyclistes auront droit à une place plus importante au centre-ville de Sherbrooke avec le développement du quartier Well Sud, dont le programme d’intervention a été présenté, mercredi, aux citoyens par le biais d’une soirée d'information virtuelle.

La mobilité est au cœur du projet qui englobe le quadrilatère que forment les rues Wellington Sud, King Ouest, Grandes-Fourches Sud et Aberdeen. Quadrilatère qui est traversé par la rue du Dépôt.

D'ailleurs des pistes cyclables seront aménagées dans les deux sens de chaque côté de la circulation sur King Ouest. Ces pistes rejoindront celles sur les rues Grandes-Fourches Sud et Aberdeen.

Moins de place pour les voitures sur Wellington Sud

De plus, d’ici 2021, la rue Wellington Sud sera totalement réaménagée, donnant priorité aux piétons et aux cyclistes. Actuellement, les automobiles occupent 12 mètres sur Wellington Sud, rapporte Jérémy Dépault, conseiller des projets spéciaux au Service de la planification et de la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke, qui a pris les rênes de la présentation avec son collègue Benoît Lapointe, urbaniste-coordonnateur.

Les aménagements prévus sur la rue Wellington Sud comptent réduire ce chiffre de moitié, c’est-à-dire six mètres. C’est un six mètres qui sera en rue conviviale, c’est-à-dire [une rue] qui peut être utilisée autant par les piétons que par les cyclistes. C’est l’automobiliste qui devra se faufiler de manière sécuritaire à travers les usagers, et non le contraire , souligne Jérémy Dépault.

La rue Wellington Sud deviendrait du même souffle à sens unique en direction nord, c’est-à-dire de la rue Aberdeen vers la rue King Ouest.

Le tout à l’auto qu’on a connu dans les années passées et que malheureusement l’ensemble des villes ont eu comme mode de développement, on a vraiment un rééquilibrage de cette question-là. Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire pour la Ville de Sherbrooke

En plus de la question de la mobilité, l’enjeu de la transition climatique tiendra une part importante du quartier Well Sud, assure Yves Tremblay. Plus de 220 nouveaux arbres et arbustes seront plantés dans tout le quadrilatère à des endroits stratégiques , explique de son côté l’urbaniste Benoît Lapointe.

Un centre multimodal et une place publique

En plus de la réfection de la rue Wellington Sud, le quartier Well Sud prévoit l’aménagement d’une place publique en 2022, la construction du centre de diffusion en 2023 ainsi que l’aménagement d’un pôle multimodal en 2024.

Ce centre multimodal pourrait notamment inclure un vélo parc pour protéger les vélos des intempéries et du vandalisme, mais aussi d’un service d’autopartage. Un service de vélo en libre-service, à la manière de Bixi à Montréal, est aussi dans les cartons.

On travaille activement avec plusieurs partenaires pour développer un système de vélos en partage et on aimerait fortement le faire avec des vélos électriques , explique Patrick Dobson, directeur général de la Société de transport de Sherbrooke. Mais rien n’est arrêté. Tout est encore conceptuel , poursuit-il, prudent.

En ce qui concerne la création d’une place publique qui fait partie des plans, elle deviendra le coeur du quartier , lance l’urbaniste Benoît Lapointe, grâce, notamment, à une fontaine et à des espaces aménagés pour les restaurateurs. Elle sera construite aux alentours des deux nouveaux bâtiments d’Espace Centro.

Des spectacles en extérieur?

Lors de la période de questions, une citoyenne a demandé si cette place publique pourrait-elle accueillir des spectacles en extérieur pour donner de la place à des artistes sherbrookois. La réponse a été non, mais une deuxième place publique, de taille plus modeste, qui pourrait être construite près du du Centre Jean-Besré, pourrait éventuellement avoir cette vocation, a-t-on assuré.

Selon les estimations préliminaires, l’aménagement du quartier Well Sud pourrait coûter environ 19,5 millions de dollars. Les travaux de réfections de la rue Wellington Sud, entre les rues Aberdeen et King Ouest, sont estimés à 6 millions de dollars. Les travaux sur la rue King Ouest, notamment les pistes cyclables, et ceux du centre multimodal sont estimés à 3,2 millions de dollars.

La place publique coûterait 7 millions de dollars. Les aménagements sur la rue du Dépôt sont estimés à 2,1 millions de dollars et le réaménagement de l’aire de stationnement extérieur, près de la rue du Dépôt, coûterait 1,2 millions de dollars.

Le dossier du quartier Well Sud sera présenté au conseil municipal dans le courant de l’été 2020.