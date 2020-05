Karine Vanasse, meilleure actrice au gala des prix Écrans canadiens

L'actrice a été récompensée pour son rôle dans la série policière Cardinal, qui a dominé la 3e soirée de gala virtuel, avec Schitt'sCreek.

Cardinal s’est vu remettre des prix dans sept catégories, dont meilleure écriture pour une série dramatique ainsi que meilleur acteur principal (Billy Campbell) et meilleure actrice principale (Karine Vanasse) dans une série dramatique. Le dernier épisode de la série, écrite par le Canadien Giles Blunt, a été diffusé il y a quelques jours.

La série humoristique Schitt’s Creek est repartie quant à elle avec des récompenses dans six catégories et un record de 26 nominations. La série, coécrite par Eugene Levy et son fils Daniel, et les mettant en vedette, suit le quotidien d’une riche famille devant s’adapter à la vie d’un petit village à la suite de la perte de sa fortune colossale.

La série Anne with an E et l’émission à sketches Baroness von Sketch Show se sont également démarquées lors de la soirée avec cinq prix chacune.

Une cérémonie étalée sur quatre jours

Le gala des prix Écrans canadiens, qui devait se tenir le 29 mars dernier, a été annulé en raison de la pandémie de la COVID-19. La formule revisitée comprend des segments préenregistrés diffusés en soirée du 25 au 28 mai et portant sur huit ensembles thématiques de catégories.

Les prix remis mercredi soir portaient sur deux ensembles, soit « Métiers en fiction » et « Fiction et interprétation ».