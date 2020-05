Ce qu’il faut retenir de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien

L'éclosion de COVID-19 dans la phase 2 des Résidences de la Gappe, à Gatineau, est hors de contrôle et l'armée devrait venir en renfort pour épauler le personnel épuisé, croit le syndicat des travailleurs de l'établissement. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, lui, estime qu'il a déployé les ressources nécessaires pour affronter la crise. Cliquez ici pour lire la suite.

C'est d'ailleurs aux Résidences de la Gappe qu'un des deux nouveaux décès dénombrés mercredi en Outaouais est survenu. L'autre victime de la COVID-19 recensée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais était hébergée au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, où une autre éclosion continue de sévir. Pour en savoir plus, c'est ici.

Si le quand et le comment la rue Jacques-Cartier sera restreinte aux automobilistes cet été à Gatineau ne sont toujours pas connus, l’annonce est bien accueillie dans le secteur. D'autres tronçons sur le territoire municipal pourraient s'ajouter. Vous pouvez lire notre texte ici.

Aux grands maux, les grands moyens. Avec l'accord de la santé publique, la Ville de Gatineau a décidé de permettre temporairement l'accès à ses jeux d'eau pour aider les familles à affronter la vague de chaleur qui touche la région. Mais ce n'est que temporaire : la Ville fermera les valves une fois la canicule passée, à cause de la pandémie. Notre texte est ici.

Santé publique Ottawa (SPO) a confirmé, mercredi, 14 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, de même que 3 nouveaux décès attribuables au coronavirus. Cependant, l'agence municipale de santé a aussi noté que les guérisons gagnent aussi de plus en plus de terrain. Pour les dernières mises à jour, c'est ici.

Dans l'est ontarien, la santé publique n'a dénombré, mercredi, que deux nouveaux cas de COVID-19, après plusieurs jours consécutifs sans augmentation. Tous les détails sont ici.