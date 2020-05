Radio-Canada récompensée pour ses publications numériques

Radio-Canada a remporté trois médailles d'or et deux d'argent aux Prix d’excellence en publication numérique, un concours pancanadien.

Ces prix cherchent à honorer les publications qui parviennent à remplir leur mission éditoriale de la façon la plus exemplaire, en adoptant les plus hautes normes journalistiques et en satisfaisant le mieux les attentes de leur auditoire en optimisant le potentiel offert par la publication numérique .

Radio-Canada a obtenu l’or dans la catégorie Innovation de l’année pour le texte « Voitures autonomes : qui sauver, qui sacrifier », texte qui a aussi reçu la médaille d’argent dans la catégorie Meilleur reportage : science et technologie .

Des médailles d’or ont aussi été obtenues par le portfolio de l’équipe Formats numériques pour la Meilleure conception numérique et par le texte collaboratif avec le magazine Beside, « Dénaturer la #nature sur Instagram » dans la catégorie Meilleur article de fond : long .

Une médaille d’argent a été obtenue pour la couverture des élections canadiennes.

Le quotidien Le Devoir a remporté le grand prix pour l’excellence générale en publication numérique.