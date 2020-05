Deux nouveaux cas de COVID-19 dans l’est ontarien

Parmi les cas comptabilisés depuis le début de la pandémie, 91 — ou 62 % — sont considérés comme résolus. Le nombre d’hospitalisations, lui, est resté stable, puisque trois personnes sont toujours à l’hôpital, dont deux aux soins intensifs.

La situation n’a pas non plus changé dans les établissements aux prises avec des éclosions de COVID-19. Les foyers de soins de longue durée Maxville Manor et Pinecrest ont encore entre leurs murs des éclosions de la maladie.