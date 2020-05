Nicolas Ellis : dans une serre en attendant de reprendre sa baguette de chef

Ça fait plus de deux mois que je suis en confinement au Saguenay avec mes parents , a commencé par raconter le jeune chef d'orchestre dans une entrevue accordée à Julie Larouche.

Rappelons que Nicolas Ellis a grandi à Saguenay, lui dont les deux parents, Nathalie Camus et Davis Ellis, font partie du Quatuor Saguenay. Dans mon quotidien évidemment, je joue toujours un peu de piano, je prends le temps de marcher dans le bois, de profiter de la nature, mais en même temps, j'avais le goût un peu de me changer les idées et de sortir de la maison , a-t-il poursuivi.

Comme il ne peut exercer son métier, car tous les spectacles sont annulés en raison de la COVID-19, le chef d'orchestre a eu à trouver une occupation.

Je suis venu ici aux Serres Louise Turcotte, car c'est un peu de la famille, des amis, que je connais bien. J'ai travaillé ici quand j'étais au secondaire et au Cégep. C'est un bel endroit pour me changer les idées, puis de voir des belles fleurs, des beaux légumes, des belles tomates. Nicolas Ellis, chef d'orchestre

Le jeune musicien, nommé Révélation Radio-Canada en musique classique 2018-2019  (Nouvelle fenêtre) , avait une programmation extrêmement chargée cet été, qui a malheureusement été annulée en entier. Toutefois, des projets ont été simplement repoussés d'une année, même s'il est conscient que l'avenir des concerts pourrait bien ne plus être le même.

C'est sûr que je me mords un peu les lèvres, car cet été j'avais des super beaux projets qui s'en venaient, entre autres avec les Violons du Roy et l'Orchestre de la Wallonie, je faisais mes débuts à Ottawa au festival Music and Beyond , a-t-il commencé par énumérer, avant d'en ajouter une longue liste.

Nicolas Ellis devait aussi prendre part à l'événement Orford musique cet été. Les organisateurs de ce festival, annulé pour 2020, ont cependant prévu des ateliers diffusés sur Internet avec des artistes dont la présence était annoncée. C'est ainsi que Nicolas Ellis participera le 28 mai aux Apéros musicaux  (Nouvelle fenêtre) , en compagnie du musicologue Louis Brouillette.

Le Saguenéen partagera des techniques de chef d'orchestre et répondra à des questions du public.

D'après une entrevue de Julie Larouche